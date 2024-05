Valeria Marini, figuraccia stellare! Al compleanno le danno tutti buca

Compleanno poco stellare per Valeria Marini!

La showgirl ha compiuto ieri 57 anni e per l’occasione aveva organizzato una festa in grande stile in un locale esclusivo dei Parioli. Tantissimi i vip invitati, i paparazzi sin sono accalcati per accaparrarsi qualche foto dei personaggi alla festa, peccato che non si è presentato nessuno!

Valeria Marini credeva di aver organizzato la festa dell’anno, con tanto di tappeto rosso e luci al neon personalizzate con gli auguri di compleanno, aspettandosi di sorprendere i suoi ospiti.

Doccia freddissima, perché alla fine della festa, la torta se l’è dovuta dividere con i fotografi, molto più numerosi degli invitati.

Addirittura qualcuno se ne è andato molto prima dell’arrivo di Valeria.

La prima ad arrivare è stata Manuela Arcuri, che però si è dileguata appena sono iniziati i festeggiamenti, mentre Rocco Casalino ha fatto dietrofront prima che arrivasse la festeggiata, lamentandosi del poco spazio.

Figuracce stellari! Gli invitati scappano dal compleanno della Marini

Nessuna traccia degli amici di lunghissima data e colleghi del mondo dello spettacolo Alba Parietti, Anna Falchi e Giucas Casella.

I bodyguard all’entrata hanno addirittura lasciato sul marciapiede qualche malcapitato senza invito che si voleva imbucare.

Sorte toccata a Sara Tommasi, a cui è stato vietato partecipare al compleanno nonostante millanti una bella amicizia con la Marini, questo perché il suo nome non era nella lista.

Peccato, avrebbero dovuta farla entrare, almeno avrebbero aumentato il numero dei presenti!

Sarebbero dovuti essere presenti anche Pamela Prati e i neosposi Manila Nazzaro e Stefano Oradei, ma non si sono presentati. Manila e Stefano hanno deciso di godersi le loro prime ore da sposati, altro che compleanno di Valeria!

L’unico vip che resta con la festeggiata dall’inizio alla fine è Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style. Lui sì che è un vero amico, non ha abbandonato Valeria, nonostante a un certo punto la serata si sia trasformata in un incubo.

A malapena sono riusciti a tagliare la torta, una gigantesca torta a forma di cuore che occupava tutta la stanza: in pratica non c’era posto per invitati e dolce insieme. Quando Valeria ha soffiato le candeline non c’era letteralmente nessuno, se non i fotografi appiccicati l’uno all’altro.

Povera Valeria! Un flop così non si era mai visto!