Zaniolo e Sara Scaperrotta, è di nuovo amore: le foto con il figlio

Dopo settimane di speculazioni, è ufficiale: Nicolò Zaniolo e l’ex fidanzata Sara Scaperrotta sono tornati insieme. Il tutto è iniziato quando i due hanno iniziato a seguirsi di nuovo su Instagram, a distanza di tempo dalla loro rottura. Non solo, il calciatore ha poi iniziato a mettere mi piace a diversi post di Sara, commentando con un cuore ad uno scatto in particolare. Da lì, si è subito pensato ad un ritorno di fiamma. D’altro canto, però, c’è anche chi credeva che i due avessero semplicemente ritrovato un buon rapporto per il bene di loro figlio, Tommaso, nato nel 2021.

Ma, a togliere ogni dubbio ci ha pensato lo stesso Zaniolo. Poche ore fa, il calciatore ha pubblicato una foto su Instagram insieme a Sara e Tommaso sul campo da calcio della partita disputata ieri sera, 13 maggio, tra l’Aston Villa e il Liverpool. Nello scatto, si vede il piccolo Tommaso sulle spalle di Nicolò e, vicino a loro, ad osservare la scena, c’è proprio Sara Scaperrotta. Inoltre, come didascalia del post ha deciso di mettere l’emoticon di due mani giunte e un cuore rosso. Insomma, sebbene non abbiano detto apertamente di essere tornati insieme, questi gesti lasciano poco spazio ad interpretazioni.

Il post è stato immediatamente invaso da reazioni da parte dei fan del calciatore, che non hanno nascosto il proprio entusiasmo nel vedere la famiglia riunita. In tanti hanno sperato tanto nel ritorno di questa coppia e, dopo ben tre anni, pare che tra Sara e Nicolò sia di nuovo sbocciato l’amore. Ricordiamo che la loro rottura è stata abbastanza turbolenta. A seguito di una storia piena di alti e bassi, i due si sono lasciati nel 2020, quando Sara era incinta.

Difatti, Zaniolo aveva spiegato che i due non andavano più d’accordo ormai da tempo, oltre a confessare di non sentirsi pronto ad essere padre. Nonostante ciò, Sara aveva deciso di proseguire con la gravidanza, mentre il calciatore aveva assicurato di assumersi tutte le responsabilità del figlio, pur non continuando la loro relazione amorosa. Non solo, la giovane aveva anche specificato che, in realtà, il bambino sarebbe stato voluto da entrambi.

Ad ogni modo, a luglio del 2021, è nato il piccolo Tommaso. Nel frattempo, Zaniolo è finito spesso al cento del gossip per i suoi flirt con diverse donne dello spettacolo, come Chiara Nasti, Madalina Ghenea e, la più recente, Soleil Sorge. Adesso, però, Nicolò e Sara hanno deciso di lasciarsi il passato alle spalle e ricostruire così la loro piccola famiglia.