Il Collegio, Dimitri Tammaro Iannone morto in un tragico incidente

Dimitri Tammaro Iannone è rimasto vittima di un terribile incidente stradale nella notte tra sabato 18 e domenica 19 maggio: il concorrente della prima edizione de Il Collegio, aveva solamente 24 anni. Nello schianto, avvenuto a Villa Literno, in Campania, sono stati coinvolti e hanno perso la vita altri due ragazzi di 19 e 23 anni che si trovavano nella stessa auto di Iannone, una 500 Abarth. Infine, un quarto ragazzo che si trovava in compagnia di Dimitri Iannone è rimasto gravemente ferito.

Stando alle prime ricostruzioni, l’impatto è avvenuto poco prima dell’alba in via delle Dune a Villa Literno e l’auto con a bordo i quattro giovani, che con tutta probabilità rincasavano dopo aver passato la serata in un locale, si è scontrata violentemente con una seconda vettura, una 500L, sulla quale viaggiavano altre due persone rimaste gravemente ferite.

Chi era Dimitri Iannone

Come anticipato, Dimitri partecipò alla prima edizione de Il Collegio nell’ormai lontano 2017, occasione nella quale spiccò particolarmente tra gli altri protagonisti del programma per la sua grande educazione e simpatia. In seguito all’esperienza in questo programma, Iannone prese anche parte all’edizione del Grande Fratello Vip nello stesso anno.

Di origini Ucraine, Dimitri viveva da tempo in Campania, per la precisione a Villa Literno, un tranquillo paese in provincia di Caserta nel quale è avvenuto il tragico incidente che gli è stato fatale. Iannone è cresciuto in quel paese circondato dall’affetto di una famiglia adottiva: infatti, quando aveva solamente cinque anni ha lasciato l’Ucraina per trasferirsi e costruire la sua vita in Italia.

I messaggi dei fans sui social

Nelle ultime ore, dopo aver appreso la triste notizia, molti fans di Iannone e de Il Collegio si sono riversati sui social per dedicare alcune parole al giovane scomparso, esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia di Iannone. Tra i tanti, anche Webboh ha voluto destinare un post in ricordo di Iannone e della sua partecipazione a Il Collegio. Nei commenti è spiccato particolarmente l’intervento di Marika Ferraresi, ex partecipante della prima edizione de Il Collegio con la quale Dimitri ebbe anche una breve storia d’amore.