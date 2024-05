Rosa Perrotta, ira per la proposta di nozze: “Pietro non doveva farla”

Sette anni fa, negli studi di Uomini e Donne, sbocciava l’amore tra Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta. A Verissimo la coppia ha raccontato il suo viaggio sentimentale, costellato di tanti momenti indimenticabili, ma anche di difficoltà non semplici da superare. In cima alle gioie più grandi ci sono Ethan e Achille, i due figli dell’ex tronista e dell’ex corteggiatore. Invece, tra i momenti più difficili, c’è stata la separazione temporanea dopo la nascita del primogenito e la proposta di matrimonio di Pietro che fece infuriare Rosa.

Capitolo figli. Tartaglione spinge per il terzo frutto d’amore, la Perrotta non ne vuole sapere per il momento. “Io ho detto no, no, no. Lo devo tenere a bada”, ha chiosato innanzi a Silvia Toffanin l’ex tronista a proposito della volontà del compagno di avere il terzogenito. Attenzione, compagno e non marito, nonostante è da 6 anni che si parla di matrimonio. Le nozze non sono mai arrivate, nonostante ci sia stata una proposta pubblica da parte di Tartaglione. A Verissimo Rosa ha rivelato che quel gesto del fidanzato la mandò fuori dai gangheri.

“Lui ti fece una proposta di matrimonio che non ha avuto il successo sperato, anzi tu ti sei arrabbiata moltissimo”, ha dichiarato la padrona di casa Toffanin. La Perrotta ha confermato: “Dopo Uomini e Donne abbiamo avuto soltanto 8 mesi per conoscerci. Poi io sono andata all’Isola dei Famosi”. Fu allora che Pietro la chiese in sposa. “Io – ha raccontato Rosa – mi sono arrabbiata con lui in privato perché avrei voluto che lui mi desse più tempo. Per me fu una doccia fredda. Volevo che lui capisse come stessi io realmente… o che me lo chiedesse in privato”.

“Dopo L’Isola ci siamo ri-innamorati”, ha riferito Tartaglione. La coppia ha poi avuto il primo figlio, Ethan. Dopo la nascita si innescò una profonda crisi sentimentale. Così la Perrotta: “La maternità per me è stata sconvolgente, ho fatto degli errori. Per me la priorità era mio figlio, in quel momento ammetto di essere stata carente come compagna, ero totalmente concentrata sul mio primo figlio. Lì ci siamo separati proprio, seppur per un breve periodo”.

“Per me è stato il momento più duro. Poi lei mi ha chiamato piangendo e pregandomi di tornare”, ha aggiunto Tartaglione. Quindi ha ripreso parola Rosa: “Poi è arrivato il secondo figlio, eravamo più preparati, avevamo già esperienza. Abbiamo vissuto tutto in modo più leggero”.