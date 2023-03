Insieme dal 2017 grazie a Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione formano una delle coppie più belle e solide dello showbiz italiano. Nono sono ancora sposati – nonostante la proposta di matrimonio arrivata all’Isola dei Famosi – ma hanno due figli: Ethan Domenico e Achille Mario. Una love story decisamente magica e importante che ha dovuto però fare i conti con un momento complicato.

Qualche tempo fa, infatti, Rosa e Pietro hanno attraversato un periodo di crisi che li ha allontanati. Il motivo? A quanto pare dopo le gravidanze la Perrotta e Tartaglione hanno avuto qualche problema di comunicazione. È stata la stessa ex tronista e naufraga, oggi influencer affermata, a parlarne in una lunga intervista rilasciata al settimanale Mio:

“Il rapporto con Pietro è cambiato. Abbiamo avuto una crisi perché quando si sposta il baricentro anche l’equilibrio della coppia subisce uno scossone. In che modo si è manifestata la crisi? Ad esempio nella sfera intima. Dopo la nascita di un figlio il rapporto col sesso può essere messo da parte e può essere lasciato in disparte anche il proprio compagno”

Rosa Perrotta ha dunque aggiunto:

“Questa situazione è stata molto più forte quando è nato il nostro primo bambino: con il secondogenito ho imparato a gestirla e anche il mio compagno ha capito che può succedere che non si abbia voglia di stare col partner e di vivere questa bolla emotiva della maternità, da cui un uomo rischia di sentirsi escluso”

Rosa Perrotta ci ha tenuto a precisare che lei e Pietro Tartaglione non si sono mai lasciati ma solo allontanati per un breve periodo perché c’è sempre stato un grande amore alla base del loro legame che li ha spinti a non gettare del tutto la spugna. Come va oggi tra i due? Tutto bene tra i soliti alti e bassi che accomunano tante coppie, Vip e non.

L’ex protagonista di Uomini e Donne ha spiegato che ha imparato insieme a Pietro Tartaglione a gestire questi attimi di up and down. Ora, ad esempio, Rosa Perrotta ha capito che è importante ritagliarsi dei momenti solo con il suo compagno.

“Oggi che il mio secondo figlio ha un anno e mezzo, esco volentieri da sola con il mio compagno. I primi mesi del primogenito, invece, non ne sentivo l’esigenza. Io suggerisco di non forzare nulla, di assecondare il naturale percorso delle cose. Se c’è amore la persona che hai accanto ti aspetta”

Il libro di Rosa Perrotta

È disponibile in libreria il primo libro di Rosa Perrotta dal titolo Fatti i figli tuoi. Il manuale della mamma felicemente imperfetta. Un manuale in cui l’influencer classe 1989 racconta la sua esperienza di mamma. Un successo immediato visto che il volume è uno dei più acquistati in Italia negli ultimi mesi.

Rosa Perrotta ha scritto questo libro per accettare e condividere il senso di inadeguatezza, di stanchezza, i momenti di sconforto, le notti insonni, le paure. Un vero e proprio manuale per i genitori che si concedono di poter sbagliare, e per tutte le donne a cui non interessa vincere il premio “madre dell’anno” ma essere felici.

Dieci anti-regole per sopravvivere all’arrivo dei figli, godersi finalmente le gioie della maternità e diventare mamme consapevolmente imperfette.