Rosa Perrotta ha risposto ad alcune domande dei follower sul suo aspetto fisico. A 33 anni, nonostante due gravidanze recenti e ravvicinate, l’ex tronista di Uomini e Donne appare in splendida forma. Sempre senza chili in eccesso, sempre ben curata, sempre attenta ad ogni particolare. Come fa la compagna di Pietro Tartaglione ad essere sempre così magra?

A questa domanda ha risposto la stessa influencer, svelando il suo trucchetto. E chiarendo, ancora una volta, che non tutto quello che vediamo sui social network corrisponde a realtà. Rosa Perrotta ha infatti scritto tra le storie:

“Come fai ad essere così magra?” Allora, guarda, è una tecnica molto elaborata: ci ho messo anni a perfezionarla ma in parole spicciole: TIRO LA PANCIA”

Rosa Perrotta ha poi mostrato la differenza in video: nella prima posa appare incredibilmente magra ma nella successiva esce fuori tutta la pancetta dovuta alle recenti gravidanze o magari alle ultime abbuffate natalizie. Insomma, come tante donne anche la giovane di Salerno è costretta a ricorrere a dei trucchetti, senza però restarne vittima, per apparire nel migliore dei modi.

Perché Rosa Perrotta non appare più in tv

Rosa Perrotta è diventata famosa grazie a Uomini e Donne. Subito dopo ha partecipato all’Isola dei Famosi e spesso è stata ospite del salotto di Barbara d’Urso. Negli ultimi anni, però, è letteralmente sparita dal piccolo schermo.

In una recente intervista l’ex tronista di Maria De Filippi ha spiegato di aver ricevuto altre proposte televisive ma di non averle accettate perché poco convinta. In futuro, dunque, non è escluso un ritorno in grande stile. Nel frattempo oggi Rosa si accontenta del lavoro da influencer, che è aumentato da quando è diventata mamma.

Se prima Rosa Perrotta sponsorizzava sui suoi canali social solo brand di moda e beauty, ora le collaborazioni si sono allargate grazie al suo nuovo ruolo di mamma. Ha stretto importanti partnership con marchi specializzati in maternità e famiglia. Un giro d’affari sicuramente non indifferente.

Al contrario il compagno Pietro Tartaglione ha deciso di continuare a lavorare come avvocato, aprendo uno studio proprio nel capoluogo meneghino. La coppia, che non è ancora convolata a nozze, ha lasciato la Campania e si è trasferita a vivere a Milano.