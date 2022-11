By

Rosa Perrotta è diventata famosa grazie a Uomini e Donne. Subito dopo ha partecipato all’Isola dei Famosi e spesso è stata ospite del salotto di Barbara d’Urso. Negli ultimi anni, però, è letteralmente sparita dal piccolo schermo.

Che lavoro fa Rosa Perrotta

In un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna l’ex tronista di Maria De Filippi ha spiegato il motivo per il quale non è più apparsa sulle reti Mediaset, dove ha raggiunto la popolarità.

“I programmi che finora mi hanno proposto non mi interessavano. Se ci sarà qualcosa tornerò. Anzi, qualcosa bolle in pentola. Dico solo che sarà qualcosa per le donne e per le mamme”

Dunque, il ritorno in tv di Rosa Perrotta sembra vicino. La 33enne è oggi soddisfatta del suo lavoro da influencer, che le permette di vivere una vita più che dignitosa. Proprio per via di questo impiego la giovane si è trasferita a Milano con tutta la sua famiglia.

Un trasferimento sofferto, come ha fatto sapere la diretta interessata, ma necessario per la sua attività. Rosa Perrotta ha addirittura confidato che le sue entrate sono aumentate da quando è diventata mamma dei piccoli Domenico Ethan e Mario Achille, che oggi hanno rispettivamente tre e un anno:

“Non pensavo che dopo due figli potessi lavorare il doppio. Ma sono proprio Ethan e Achille che mi danno nuove energie. Ho trovato la mia strada, lavoro il doppio di prima e sono felice che la gente cominci a capire – visto che ora c’è pure il sindacato delle influencer – che questo non è un gioco”

Se prima Rosa Perrotta sponsorizzava sui suoi canali social solo brand di moda e beauty, ora le collaborazioni si sono allargate grazie al suo nuovo ruolo di mamma. Ha stretto importanti partnership con marchi specializzati in maternità e famiglia. Un giro d’affari sicuramente non indifferente.

Al contrario il compagno Pietro Tartaglione ha deciso di continuare a lavorare come avvocato, aprendo uno studio proprio nel capoluogo meneghino.

Rimandato il matrimonio di Rosa e Pietro

Totalmente presa dal lavoro e dai figli, Rosa Perrotta ha momentaneamente rimandato le nozze con Pietro Tartaglione, conosciuto a Uomini e Donne. La proposta di matrimonio è arrivata nel 2018, durante una puntata dell’Isola dei Famosi. Quattro anni dopo, però, i due non sono ancora ufficialmente marito e moglie.

Per ora non è stata ancora fissata una data: Rosa e Pietro sono felici così, sono già una famiglia a tutti gli effetti grazie alla nascita dei loro bambini, e convivono a Milano. In futuro chissà…Alla coppia, inoltre, piacerebbe molto avere anche un terzo figlio, magari una bambina.