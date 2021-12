Rosa Perrotta dopo il parto: “Ritorno in TV? Ecco quando”

L’ ex tronista di “Uomini e Donne” ha raccontato come sta affrontando il periodo post parto e quali sono i suoi piani per il futuro

Rosa Perrotta, che ha partecipato a “Uomini e Donne” nel 2017 in qualità di tronista, è recentemente diventata mamma per la seconda volta. Dopo un periodo di assestamento, durante il quale ha raccontato ai suoi fan la dura vita quotidiana da neomamma bis, la salernitana ha rilasciato un’intervista nella quale ha lasciato intendere di star pianificando il suo futuro in TV. Ecco cosa ha detto a proposito della sua carriera e del GF Vip, al quale è stata accostata.

Rosa Perrotta, cosa la aspetta in TV

Rosa Perrotta è oggi un’influencer molto seguita che conta più di un milione di seguaci su Instagram. La 32enne, che da tempo si dedica perlopiù alla famiglia, a un mese esatto dal parto ha parlato ai microfoni di RTL News all’interno del contenitore “Trends & Celebrities” a proposito della sua vita professionale. La neomamma, che nel passato è apparsa a “Veline”, “L’Isola dei Famosi” e “Ciao Darwin”, ha ribadito di essere affascinata dal mondo del piccolo schermo. Rosa ha spiegato che le proposte lavorative non mancano e che per ora sta riflettendo sul da farsi:

“Per adesso non ci sono grandi progetti, ho avuto qualche proposta e voglio pensarci bene. Stiamo valutando delle cose però in questo momento voglio fare quello che veramente mi piace”.

A quanto pare la salernitana desidererebbe far parte di un programma televisivo che abbia a che fare col mondo delle donne e delle mamme:

“Mi piacerebbe davvero tanto raccontare le giornate di tantissime di loro che fanno sacrifici enormi”.

Non si sa di che tipo di programma si tratti. Quando le è stato chiesto se fosse uno show su Real Time l’influencer ha preferito non dare una risposta. In ogni caso nei piani della Perrotta non c’è almeno per ora una partecipazione al GF Vip, programma che ha detto di seguire. Anzi, ha specificato, per lei non ci sono reality show in vista:

“Nessun reality, state tranquilli. Non è il caso ragazzi, ho un bambino di 20 giorni!”.

Rosa Perrotta, la vita da influencer e neomamma-bis

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, che dovrebbero sposarsi a breve, hanno dato il benvenuto al loro secondogenito Mario Achille lo scorso 9 novembre 2021. Il nuovo arrivato è fratellino del piccolo Domenico Ethan, primo figlio della coppia, nato nel 2019. A pochi giorni dalla nascita del suo secondo figlio la Perrotta ha condiviso la sua quotidianità nel delicato periodo post-partum alle prese con ventre gonfio, farmaci e la ferita causata dal taglio cesareo.

Quando le è stato chiesto come riesca a gestire la vita da mamma bis con gli impegni lavorativi la Perrotta ha detto che non è assolutamente facile ma che, anche grazie al supporto del suo compagno, la sua vita, seppur più complicata, è sicuramente più ricca.