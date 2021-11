Rosa Perrotta, problemi dopo il secondo parto: “È dura”

A dieci giorni dalla nascita del secondo figlio Mario Achille Rosa Perrotta si è lasciata andare ad una commovente rivelazione su Instagram, dove è seguita da ben 1.7 milioni di follower. L’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso che il secondo parto, avvenuto con taglio cesareo, non è stato dei migliori e che gestire due bambini ancora così piccoli non è facile. Dal compagno Pietro Tartaglione, conosciuto alla corte di Maria De Filippi, la Perrotta ha avuto il primogenito Domenico Ethan, che ha due anni e mezzo.

“In questi giorni devo dividermi tra loro due. Tenendo sotto controllo Ethan, cercando di non fargli sentire la mia lontananza e conciliando il tutto con la protezione di Achille, per evitare gli faccia involontariamente male o gli passi un semplice raffreddore”, ha raccontato Rosa Perrotta ai suoi follower.

L’influencer 32enne ha aggiunto:

“A tutto ciò aggiungiamo il fatto che dopo il cesareo sono fisicamente limitata. Non posso prenderlo in braccio (a stento riesco con Achille), non posso dormirgli vicina per paura della ferita, il mio tempo deve dividersi tra molte più cose. È dura ammetto. Oggi mi sono sentita un po’ male per questa cosa. E ho cercato di fare il meglio che potevo”

Una confessione che ha portato i tanti seguaci della Perrotta a spronare la neo mamma, che può contare sull’aiuto del compagno Pietro Tartaglione. Nonostante il lavoro da avvocato l’ex corteggiatore di Uomini e Donne è molto presente con la fidanzata e i figli. I due dovrebbero sposarsi nel 2022: in realtà il matrimonio era stato fissato al 2019 ma l’arrivo di Domenico Ethan ha fatto saltare ogni piano.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione – che vivono ormai da qualche tempo a Milano dove hanno acquistato una casa – possono contare pure sull’aiuto di amici preziosi come Paola Di Benedetto e Jonathan Kashanian. Questi ultimi due hanno conosciuto Rosa all’Isola dei Famosi e da allora hanno instaurato un legame assai prezioso.

Dopo la nascita di Mario Achille l’ex Madre Natura e l’ex vincitore del Grande Fratello si sono recati a casa Perrotta-Tartaglione per conoscere il nuovo arrivato. Le immagini di Paoletta che tiene in braccio il neonato hanno commosso Jonathan e tutti i follower della Di Benedetto, che non è ancora mamma.