Rosa Perrotta dopo il parto: “Ventre gonfio e seno enorme”. Foto e dettagli

Martedì 9 novembre, intorno alle ore 20.20, è nato Mario Achille, il secondogenito di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, amata coppia sbocciata a Uomini e Donne. L’ex tronista ha partorito tramite taglio cesareo e nelle score ore, a distanza di circa 5 giorni dalla venuta alla luce del bebè, si è mostrata senza filtri sui social, ritraendo il suo ventre ancora gonfio e il suo prosperoso seno che ha raggiunto una taglia ‘strong’. La neomamma ha anche fatto sapere che continua a soffrire di inevitabili dolori alla schiena e alla ferita. La situazione rientra nella normalità ed è assolutamente sotto controllo.

“La pancia è sempre gonfia anche se oggi è il primo giorno che la vedo sgonfiarsi un po’”, spiega la Perrotta che, in una serie di Stories Instagram, si è immortalata in reggiseno e mostrando la fascia post operatoria che sta utilizzando, la quale è posizionata sulla ferita cucita con i punti. “Deve tenere ben compresso l’utero, mentre il resto degli organi devono mettersi a posto autonomamente”, ha aggiunto. E ancora: “Il seno è enorme, dolorante, sarà una sesta ed è pienissimo di latte”.

La 32enne, assieme al compagno Tartaglione, nel 2019, ha accolto il primo figlio, Domenico Ethan. Dopo qualche mese dalla nascita del bebè, Pietro e Rosa hanno attraversato un momento difficile di coppia. A un certo punto sono persino rimbalzate indiscrezioni che volevano i due ormai lontani e separati. Invece la crisi è rientrata e il legame si è rinsaldato ulteriormente. Così ecco che hanno deciso di allargare ulteriormente la famiglia. Da qui l’arrivo nei giorni scorsi del piccolo Mario Achille.

Rosa Perrotta: piccole complicazione durante il parto di Mario Achille

Dopo aver dato alla luce il piccino, l’ex tronista ha spiegato che c’è stato un piccolo problemino nel corso del parto e che Mario Achille è stato tenuto per un breve periodo sotto osservazione, in incubatrice. Le cause di tali misure preventive sono da ricercare in alcune piccole difficoltà di adattamento del bebè capitate subito dopo la nascita. Tutto poi è filato liscio e oggi il bimbo sta benone.

Rosa è tornata a casa e ora sta recuperando le forze. Al suo fianco Pietro Tartaglione, suo futuro marito. La coppia avrebbe dovuto convolare a nozze mesi fa, ma l’avvento della pandemia e la nascita dei due figli ha fatto slittare l’evento nuziale.