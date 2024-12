Belen divorzia, Eros in love, Elodie voglia di figli…chicche di gossip

Fabrizio Corona è diventato padre per la seconda volta. La sua compagna Sara Barbieri ha dato alla luce il piccolo Thiago nella mattinata di sabato 21 dicembre. Auguri!

Elodie Di Patrizi e Andrea Iannone sono crisi? Manco per idea. Le voci si sono propagate nei giorni scorsi, dopo che i due sono stati pizzicati a Roma a litigare. La cantante, intervistata da Repubblica dopo il diverbio, ha detto di amare e stimare profondamente il compagno. Inoltre ha confidato che sta seriamente pensando di avere un figlio. La love story procede a gonfie vele.

A proposito di figli e annunci: anche Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, ha dato una lieta notizia ai suoi fan. La sua compagna Ilaria Macchia è incinta di un maschietto. Il bebè nascerà ad aprile. La coppia ha già una figlia, Stella (7 anni).

Loredana Lecciso avrebbe voluto organizzare un incontro pacificatore con Romina Power durante le feste natalizie. Peccato che la cantante statunitense non avrebbe accettato. Clima glaciale in casa Carrisi!

Paolo Bonolis pizzicato con una misteriosa donna bionda. Non si è ben capito se sia un’amica o se ci sia una tresca in corso. Il conduttore ha definitivamente dimenticato l’ex moglie Sonia Bruganelli?

Il gossip ha braccato pure Eros Ramazzotti nei giorni scorsi. Il cantante romano è stato intercettato a Milano intento a baciare Sofia Costantini, ex tentatrice dell’ultima edizione di Temptation Island. Lei aveva fatto perdere la testa ad Alfred durante il reality. La storia, però, una volta spentesi le telecamere, non ha funzionato. Adesso la giovanotta è stata beccata con Eros. Tra di due ci sono ben 34 anni di differenza. Ma come si suol dire, l’amore non ha età…

L’esperto di gossip Alessandro Rosica sostiene che ci sia ancora un grande gelo tra Heather Parisi e la figlia Jacqueline Luna di Giacomo. Quest’ultima è diventata mamma da poco. Rosica ha assicurato che con Heather si è solamente scambiata un paio di messaggi WhatsApp e che tra le due donne c’è ancora oggi una distanza siderale.

Stefano De Martino è tornato a parlare di Belen Rodriguez e ha messo un freno al gossip. Senza troppo girarci attorno ha spiegato che non ci sarà alcun ritorno di fiamma e che, a differenza di quanto sostenuto da alcun presunti ben informati, lui e l’ex moglie hanno firmato le carte per il divorzio. The end!

Taylor Mega, ospite a Belve, ha confermato di aver avuto una tresca con Fedez quando lui era sposato con Chiara Ferragni. “Ognuno faceva i cavoli propri, non sono una sfasciafamiglie”, ha sottolineato, ribadendo quanto sostenuto in passato, vale a dire che per lei i Ferragnez erano una coppia aperta.