Heather Parisi e Jacqueline, retroscena sui messaggi: gelo totale

Jacqueline Luna di Giacomo, da quando è diventata mamma lo scorso 30 novembre, si è eclissata totalmente dai social. A dare l’annuncio della nascita di Enea ci ha pensato papà Ultimo. Da allora la coppia ha vissuto i primi giorni genitoriali in totale riservatezza a New York. Assieme al cantante e alla neo madre ci sono i nonni paterni. Nessuna traccia invece di nonna Heather Parisi che, da quel che risulta, non sarebbe mai andata negli Usa, rimanendo ad Hong Kong dove dimora da anni. Questo almeno è ciò che assicura l’esperto di gossip Alessandro Rosica il quale, tramite una storia Instagram, ha sostenuto che la coreografa statunitense non ha mai visto il nipotino. Non solo: nemmeno la nascita di Enea avrebbe contribuito a sghiacciare i rapporti gelidi tra Jacqueline e la madre.

“Si sono scambiate solo due battute su WhatsApp e basta”, ha narrato Rosica in merito alla reazione che avrebbe avuto la Parisi alla venuta alla luce del nipote. Non ci sarebbe quindi alcuna ricucitura in atto. Sulla questione le dirette interessate tacciono e preferiscono mantenere la massima riservatezza. Quel che si sa è che per anni Jacqueline e la madre non si sono viste e parlate. Probabile che tale situazione perduri ancora oggi.

Fu la stessa figlia a rivelarlo dopo che la Parisi, intervistata a Belve, fece del sarcasmo su Ultimo. Francesca Fagnani le chiese di commentare l’allora neonata relazione sentimentale di Jacqueline e dell’artista. La coreografa replicò con un “Ultimo chi?”. Una reazione che innescò la rabbia della figlia. Fu allora che raccontò di non avere contatti con Heather da anni, invitandola a non parlare più di lei. Quella fu l’unica volta che Jacqueline intervenne pubblicamente sulle sue questioni private.

Così divenne di dominio pubblico che madre e figlia non si parlavano. Poi la gravidanza e la nascita di Enea. Sia durante la dolce attesa sia nei giorni successivi alla nascita, almeno mediaticamente, non ci sono state tracce di un contattato tra Jacqueline e la Parisi. Il gossipparo Rosica, secondo le informazioni in suo possesso, ha sostenuto che i rapporti continuano a rimanere gelidi.