Sangiorgi: ‘Non come mio padre’, il dettaglio sul bebè in arrivo

Sarà un Natale speciale per Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia che diventeranno genitori per la seconda volta. Il cantante dei Negramaro e la sua compagna di vita hanno annunciato attraverso la copertina di VanityFair e post sui social l’arrivo di un bebè. I due stanno insieme da molti anni ed hanno già dato alla luce Stella, bambina di 7 anni. L’artista e la scrittrice hanno rivelato alcuni dettagli sulla gravidanza nell’intervista da poco pubblicata, incuriosendo i loro fan che da tempo li seguono e supportano.

L’annuncio di Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia

Ilaria Macchia è al sesto mese di gravidanza. Così ha annunciato Giuliano Sangiorgi nel corso dell’intervista rilasciata a VanityFair. “Stare zitto per tanti mesi è stata una rottura”, ha affermato il cantante che ha condiviso con il pubblico la gioia e la felicità di avere un secondo figlio.

L’artista e la scrittrice hanno preferito mantenere un certo riserbo sulla notizia della gravidanza per non far passare in secondo piano i grandi progetti lavorativi. “E’ una cosa così bella e personale che doveva andare su un altro binario”. Ha spiegato il cantante dei Negramaro.

Il sesso del bambino

Il bebè nascerà ad aprile e sarà un maschietto. Dunque, i due genitori vivranno un’altra prima volta visto che hanno già una bambina di nome Stella che oggi ha 7 anni. “Io sono contenta perché mi sembra davvero di mettermi in una condizione non ancora mai vissuta, e questo devo dire che mi esalta”. Ha rivelato Ilaria.

Sul nome non sono stati ancora rivelati dettagli. Tuttavia, il cantante ha spoilerato che si tratta di un legame con la sua famiglia. “Così come Stella è il nome della bisnonna di Ilaria. Non si chiamerà però come mio padre. Anche se sono del Sud e sarebbe normale dargli il nome di papà, di Gianfranco Sangiorgi ce ne sarà sempre solo uno”. Ha concluso.

L’amore tra Sangiorgi e Macchia

Ilaria Macchia e Giuliano Sangiorgi da anni formano una coppia e sono un esempio di come due mondi artistici si incontrano per arricchirsi e stimarsi. Lei, infatti, è una scrittrice e lui un cantante di fama nazionale. Il loro è un rapporto profondamente intimo e creativo, l’uno è complice all’altro. Entrambi non perdono occasione di supportarsi, sostenersi e stimarsi. Nonostante la loro popolarità, i due non amano stare al centro dell’attenzione e a distanza di anni trovano sempre il modo di restare, nei limiti del possibile, lontano dai riflettori.