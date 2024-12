Belve, Taylor Mega: “Fedez e Tony Effe a Sanremo? Che declino”

Questa sera, martedì 17 dicembre, su Rai 2 andrà in onda l’ultima puntata di questa stagione di Belve. Dopo un’edizione di grande successo, Francesca Fagnani chiude in grande stile ospitando nel suo programma Jovanotti, Vittorio Feltri e Taylor Mega. Quest’ultima è stata recentemente al centro delle cronache rosa per il presunto flirt con Fedez e per il coinvolgimento nel dissing tra il rapper di Rozzano e Tony Effe. Com’è noto, Taylor ha avuto una relazione con Tony e, per questo, ha colto l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa tramite il brano di Fedez, nel quale ha accusato l’ex fidanzato di essere stato “mantenuto” da lei.

Taylor Mega a Belve: la verità sul flirt con Fedez e la bordata a Sanremo

Come accennato precedentemente, Taylor ha confessato di aver partecipato al dissing tra i due rapper semplicemente per vendicarsi del suo ex fidanzato, Tony Effe. “Tony Effe mi ha fatto una canzone brutta contro, mi dava della poco di buono. Non ero invidiosa di Chiara Ferragni. Da buona scorpione dovevo togliermi il mio sassolino dalla scarpa”, ha spiegato.

Successivamente, Elisia Todesco (vero nome di Taylor Mega) aveva dichiarato non solo di aver avuto una relazione con Fedez mentre era ancora sposato con Chiara Ferragni, ma anche che i due ex coniugi avessero una relazione aperta. Queste voci erano state smentite dalla stessa Ferragni, la quale aveva precisato di non aver fatto nulla, lasciando intendere di essere stata probabilmente tradita dall’ex marito. Intervistata da Francesca Fagnani, però, Taylor è rimasta ferma sulla sua posizione, puntualizzando: “Eh, sposato dai, ognuno faceva i cavoli propri. Non sono una sfasciafamiglie”.

A quel punto, la Fagnani le ha chiesto un parere sull’imminente ‘reunion’ di Fedez e Tony Effe al Festival di Sanremo, dove entrambi gareggeranno come concorrenti. Taylor non si è tirata indietro e ha lanciato una velata stoccata allo stesso Festival e, di riflesso, al criterio di scelta di Carlo Conti: “Siamo alla frutta. Uno fa delle belle canzoni, l’altro non sa proprio cantare”. Tuttavia, l’influencer non ha voluto dire chi, tra i due rapper, fosse il bersaglio della sua critica.

Belve, Taylor Mega: l’eroina e le avances a Francesca Fagnani

Dopodiché, Francesca Fagnani ha cambiato completamente argomento, chiedendo a Taylor Mega quale fosse una sua trasgressione. “Amo sperimentare a letto. Le donne mi piacciono molto ma non sono lesbica”, ha risposto l’ex gieffina. A quel punto, si è aggiunta alla lunga lista di ospiti di Belve che hanno fatto delle avances alla giornalista, dicendole: “Mi piacciono molto le donne come te. Ma tu sei etero vero? Se ci ripensi richiamami”.

Infine, la nota influencer ha aperto una parentesi sul suo passato, rivelando di essere stata vittima di violenza domestica da parte di un ex fidanzato. Questa relazione tossica l’ha portata a cadere nell’uso di sostanze stupefacenti, tra cui l’eroina. Dopo essere stata segnata da esperienze traumatiche, però, ha trovato la forza di reagire, dichiarando di essere sobria ormai da 13 anni: