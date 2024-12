Bonolis si è fidanzato? La foto con la bionda, adiós Bruganelli

Il gossip bracca Paolo Bonolis dopo la fine del suo matrimonio con Sonia Bruganelli. Il conduttore romano, prima d’ora, non era mai finito al centro della cronaca rosa per presunte frequentazioni post rottura coniugale. Tutt’altra musica per la sua ex moglie che si è legata al ballerino palermitano Angelo Madonia, riempiendo pagine e pagine di siti e giornali. Ebbene, che cosa è successo nelle scorse ore? Bonolis si sta vedendo con una donna? Forse sì. A far circolare la voce è stato il giornalista Gabriele Parpiglia che tra le sue storie Instagram e sul suo profilo X ha pubblicato uno scatto in cui si vede il presentatore capitolino a cena con una lei misteriosa.

“Anticipazione: non è la Bruganelli. Auguro il meglio (se fosse) per lui”. Così Parpiglia nel rendere pubblico lo scatto in cui si vede Bonolis accompagnato da una bionda, il cui volto, però, rimane coperto dalla stessa figura del conduttore. La foto è stata scattata in un locale e non si sa se l’ex marito della Bruganelli fosse solo con la donna del mistero oppure se fosse anche in compagnia di altre persone. Non chiaro nemmeno il rapporto che c’è tra loro. Trattasi comunque della prima volta dopo la separazione che il conduttore di Avanti un altro viene pizzicato in dolce compagnia dai paparazzi. Che abbia definitivamente voltato pagina dopo la rottura con la Bruganelli?

Il rapporto tra Bonolis e Sonia Bruganelli dopo la rottura

Nonostante l’addio e nonostante Sonia abbia iniziato una love story con Angelo Madonia, Bonolis ha sempre manifestato sostegno e vicinanza per l’ex moglie. Anche nei momenti più difficili, come ad esempio quando lei ha partecipato a Ballando con le Stelle facendo incetta di critiche per aver assunto atteggiamenti discutibili.

Il conduttore ha inoltre rivelato in tempi non sospetti che a decidere di mettere la parola fine al matrimonio è stata la Bruganelli. Fosse stato per lui, la relazione sarebbe proseguita. Dall’altro lato ha rimarcato che secondo la sua visione è giusto lasciare andare il partner quando ci si accorge che questo avverte la necessità di vivere nuove esperienze e nuovi stimoli.