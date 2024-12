Sonia Bruganelli, corna svelate a Belve: la reazione di Bonolis

Ha fatto parecchio scalpore l’intervista concessa da Sonia Bruganelli a Francesca Fagnani. Nella puntata di Belve in onda lo scorso martedì, la produttrice televisiva ha raccontato per la prima volta pubblicamente di aver tradito durante il matrimonio Paolo Bonolis. In particolare ha spiegato: “Io ho tradito più di lui”. Dunque le corna ci sarebbero state da ambo le parti. In aggiunta, ha rivelato di aver confessato le scappatelle all’ex marito quando è avvenuta la separazione e che lui non avrebbe preso affatto bene la faccenda. Dopo che il faccia a faccia con Fagnani è stato trasmesso, il conduttore romano non ha rilasciato alcuna esternazione sulla faccenda. Il magazine Oggi, però, lo ha pizzicato. Con chi? Proprio con l’ex moglie…

“Sonia Bruganelli a passeggio con Paolo Bonolis”, riferisce il settimanale edito da Cairo Editore, commentando una passeggiata romana dei due ex coniugi. Dunque la produttrice e il conduttore continuano a frequentarsi. Si evince che Bonolis non ne ha fatto un dramma per le confessioni a Belve dell’ex moglie. Ma c’è dell’altro: non solo non se la sarebbe presa, ma, secondo alcuni presunti ben informati, non sarebbe da escludere del tutto che la relazione con la bruganelli possa un giorno riprendere quota. “Si dice che potrebbero riavvicinarsi e tornare insieme, anche perché Paolo sarebbe ancora innamorato”, ha spifferato Oggi.

E Angelo Madonia? Come è arcinoto, Bruganelli, dopo la fine del suo matrimonio, si è legata sentimentalmente al danzatore palermitano, cacciato di recente da Ballando con le Stelle per non aver saputo intrecciare un bel rapporto professionale con la sua partner in pista, vale a dire Federica Pellegrini. Sia il ballerino sia Sonia, da settimane, vanno dicendo che la loro situazione privata è alquanto complessa. Una cosa che vuol dire tutto e niente.

Pare, ma non è detto, che la love story sia ancora in piedi ma che stia scricchiolando. D’altra parte in tempi non sospetti è stata la stessa concorrente di Milly Carlucci ad ammettere di essere parecchio confusa circa la sua sfera sentimentale. A Domenica In, chiacchierando con Mara Venier, ha infatti spiegato che prima di buttarsi a capofitto in una love story ha il bisogno di fare chiarezza dentro di sé.