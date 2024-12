Elodie, liti con Iannone: “Ora parlo io”, poi la rivelazione sul figlio

Elodie Di Patrizi tra amore, musica e desideri. La cantante italo francese ha rilasciato una lunga intervista-confessione al quotidiano La Repubblica, parlando apertamente di svariati temi. Anche del legame sentimentale che la unisce al pilota Andrea Iannone con il quale, di recente, è stata sorpresa a Roma a litigare. I due sono stati pizzicati con musi lunghissimi, con lei che tirava dritto in strada e lui che le correva dietro. Una semplice litigata passeggera o una crisi? A tranquillizzare tutti ci ha pensato la diretta interessata che ha addirittura confidato che sta seriamente pensando a diventare mamma e, quindi, ad avere un figlio assieme al compagno.

Elodie e Iannone vogliono un figlio

“Se penso a un figlio? Sì. Comincio ad avere un’età, ho una relazione stabile. Oggi un figlio è nei miei pensieri”, ha dichiarato Elodie che ha poi speso parole di profonda stima nei confronti del fidanzato: “Al di là del fatto che sono innamorata, ammiro Andrea per la sua onestà, la forza e la sensibilità. Lo stimo. Ha affrontato gli urti della vita con dignità e dolcezza. Mi piace il suo odore, mi piace tutto di lui”. Dunque nessuna crisi. Anzi la coppia starebbe pensando di mettere su famiglia.

Elodie si schiera dalla parte di Tony Effe

Capitolo musica e polemiche. In questi giorni ha fatto parecchio rumore il caso del concerto di Capodanno al Circo Massimo. Il sindaco di Roma Gualtieri ha estromesso Tony Effe dall’evento in quanto ritenuto un cantante non consono alla manifestazione. Motivo? Alcuni testi delle sue canzoni contengono strofe considerate violente nei confronti delle donne. Tanti artisti hanno espresso solidarietà al collega. Mara Sattei e Mahmood, dopo essere stati ingaggiati, si sono persino defilati dal concerto parlando di censura. Anche Elodie si è schierata dalla parte del trapper romano:

“Non l’ho fatto pubblicamente, ma sì, sono d’accordo con i miei colleghi. Possiamo avere gusti diversi, ci possono piacere generi differenti, fa parte della democrazia parlarne. Questo non deve impedire a un ragazzo di salire sul palco. Ci si può confrontare sul linguaggio, quella è la sua forma di espressione: nella vita reale non fa quelle cose. Senza fare paragoni, Tarantino gira film violenti, ma non uccide nessuno. Faccio ancora un altro esempio, proprio sulla mia fisicità: io uso il corpo sul palco, lo mostro, ma nella quotidianità non vado in giro in mutande. Ci stiamo dimenticando dello storyelling, allora non dovremmo fare il cinepanettone, anche quello propone un certo linguaggio, ma è uno spaccato dell’Italia. A me non piace, però è una realtà che esiste, e tanti ridono. Una cosa può piacere e non piacere. Il rap non è il mio genere preferito, però ci sta. Un artista può esprimersi”.

Elodie su Sanremo e Carlo Conti

A breve Elodie sarà protagonista a Sanremo con il brano Dimenticarsi alle 7. Il suo primo Festival lo fece nel 2017. Anche allora c’era Carlo Conti. La popstar ha riservato al conduttore toscano parole al miele: “Ha un dono, è sempre tranquillo e rende le cose facili”.

Per quel che riguarda la canzone che porterà sull’Ariston, ha spiegato che è a tema “dramma romantico”, ma che non si tratta di un brano autobiografico, seppur c’è molto di lei nel testo. In particolare, l’ex allieva di Amici ha rivelato che si è ritrovata nella situazione descritta in passato: “Mi piace interpretare, non ho la necessità di dire: “Questo pezzo l’ho scritto io”” .

Da tempo viene criticata da una parte dell’opinione pubblica per via degli outfit ‘arditi’ che sfoggia durante i suoi concerti. Tanti coloro che la biasimano sostenendo che mostra troppo il corpo. Cosa ne pensa Elodie:

“Un po’ mi fa sorridere, un po’ me ne sbatto. Il fatto che continuo a essere me stessa vuol dire che la critica non arriva. Mi piaccio così come sono, con i lati positivi e negativi che si vedono. Non ho fatto ricorso alla chirurgia. E sono felice di aver posato per il calendario Pirelli”.

La cantante ha poi fatto delle confessioni private, affermando di avere bisogno degli altri, senza i quali sta male. “Mi fa piacere essere parte di qualcosa, ho sempre avuto tanti amici. I momenti di solitudine sono necessari, ma vivo tra la gente, vado a fare la spesa, chiacchiero e ascolto”, ha raccontato. E Natale? Come lo trascorrerà? Se ne starà a casa a recuperare le energie in vista del 2025 che sarà un altro anno ricco di impegni per lei.