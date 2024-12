Loredana Lecciso offre pace a Romina: brutta reazione, finita male

Sembrava che tirasse aria di pace, invece pare che la brezza si sia trasformata in vento di burrasca. Loredana Lecciso sarebbe pronta ad uno ‘storico’ incontro con Romina Power. L’attuale compagna di Al Bano Carrisi sarebbe disposta a deporre una volta per tutte l’ascia di guerra nei confronti dell’ex moglie del cantante. Come è arcinoto, le due donne non sono mai andate d’accordo. Nell’ultimo periodo, però, Loredana avrebbe maturato l’idea che è bene creare un clima distensivo per il bene dei figli. Così avrebbe cercato di preparare un faccia a faccia privato con l’artista americana, facendole sapere di nutrire il desiderio di rasserenare il clima che per anni è stato avvelenato. Peccato che Romina avrebbe reagito male nell’apprendere le intenzioni della Lecciso.

Di recente Loredana è stata ospite da Monica Setta, nel programma di Rai2 Storie di donne al bivio. Conversando con la conduttrice, aveva rivelato di voler fare pace con la Power. In particolare la Lecciso confidò di avere l’intenzione di tendere una mano a Romina e di costruire una vera e propria famiglia allargata. Parole a favor di telecamera oppure davvero la compagna di Al Bano si voleva muovere per appianare le frizioni e gli attriti con la cantante? Secondo il magazine Oggi la seconda opzione è quella che corrisponde al vero. Il settimanale, con una articolo firmato dall’esperto di gossip Alberto Dandolo, ha assicurato che Loredana ha in programma un ‘incontro di pace’ durante le prossime festività.

“Potrebbe arrivare già durante le imminenti festività l’invito a un incontro privato che Loredana Lecciso rivolgerà a Romina Power per deporre l’ascia di guerra e avviare così un rapporto sereno. La vulcanica Loredana nei giorni scorsi aveva pubblicamente annunciato l’intenzione di appianare e superare le antiche incomprensioni con l’ex moglie di Al Bano e ora ha deciso di passare all’azione”. Così Alberto Dandolo a proposito della faccenda. Tutto bene quel che finisce bene? Pare proprio di no in quanto l’ex moglie di Al Bano non avrebbe reagito affatto bene alla proposta. Sempre Dandolo sul magazine Oggi:

“Ma come ha reagito Romina alla virata ‘pacifista’ della Lecciso? Con una freddezza glaciale. Pare infatti che la cantante, che vive ormai in pianta stabile a Cellino San Marco, non abbia alcuna intenzione di incontrare la dolce metà del suo ex marito”.

Chissà perché Romina non vuole raccogliere l’invito della Lecciso che, a Storie di Donne al Bivio, aveva anche ammesso di essere a lungo stata gelosissima dell’ex moglie di Al Bano, ma che adesso quei tempi sono finiti. Evidentemente, però, c’è ancora troppa ruggine tra le due donne. I tempi per una pace o almeno una tregua sembrano non essere ancora maturi.