Loredana Lecciso: “Il mio grande rimpianto e l’errore con Al Bano”

Loredana Lecciso a cuore aperto. La compagna di Al Bano Carrisi, intervistata dal magazine Oggi, ha tratteggiato un bilancio della sua vita, spiegando quale grande rimpianto ha e tornando a raccontare dei dettagli della relazione che intrattiene da ormai 25 anni con il cantante pugliese. In particolare ha spiegato che, rispetto a ciò che è stato narrato mediaticamente sul loro rapporto e la realtà dei fatti, c’è un abisso. Ovviamente c’è stato qualche litigio (e chi non ha mai litigato in oltre due decenni assieme?), ma il legame era ed è più che solido.

La showgirl ha dichiarato che le sembra di vivere “in un’altra vita e in un’altra storia, lontana anni luce da quella raccontata per anni”. Quindi ha aggiunto: “Con Al Bano siamo una coppia che si vuole profondamente bene e condivide difficoltà e gioie. Litighiamo anche, come qualsiasi coppia. Sto riavvolgendo il nastro e sto vedendo il mio film da spettatrice…”. Ha però un rimpianto e riguarda l’aspetto della maternità. Loredana ha rivelato che crede che avrebbe dovuto in una certa fase della sua esistenza passare più tempo con i suoi frutti d’amore, in particolare con la primogenita. Ma ormai quel che è stato è stato e anche se si cerca di recuperare il tempo perduto nessuno lo può restituire.

“L’unico vero rimpianto che sento – ha confidato – è quello di non essermi goduta abbastanza i miei figli: tornando indietro, cercherei di non perdermi nemmeno un attimo con loro, soprattutto con Brigitta (la prima figlia avuta da Fabio Cazzato, ndr). Sono una mamma che sta recuperando ma ormai sono grandi e non è così facile”.

Poi è tornata a parlare della love story con Al Bano. Anche in questo caso, se potesse tornare indietro nel tempo, cambierebbe alcune cose. Non nel rapporto, bensì nel modo in cui ha affrontato determinate situazioni a livello pubblico. Cosa di preciso? “Difenderei la nostra coppia. Sono una persona positiva e ho sbagliato: ho lasciato troppi spazi e troppe porte aperte. L’ho capito tardi“. Nessuna parola diretta nei confronti di Romina Power, ex moglie di Carrisi con la quale si sa che non c’è un rapporto idilliaco, per usare un eufemismo. Quelle “troppe porte aperte” potrebbe essere riferite anche alla cantante statunitense.

E la tv? Ci ha messo una pietra sopra? Niente affatto. A breve è pronta a tornare protagonista sul piccolo schermo. O almeno questo è ciò che spera. Starebbe bollendo in pentola qualcosa da realizzare assieme a sua figlia Jasmine. Così la Lecciso sulla questione: “Molti anni fa rifiutai anche la conduzione di un programma quotidiano su Rai 1 perché avrei dovuto trasferirmi a Roma e lasciare i bambini. Non me la sono sentita. Adesso che sono grandi e autonomi, ho nuovi progetti. È probabile che mi rivediate: io e mia figlia Jasmine potremmo farvi una sorpresa”.

Loredana Lecciso: 3 figli e un matrimonio alle spalle

La showgirl è stata sposata dal 1993 al 1996 con Fabio Cazzato. I due ex coniugi sono genitori di Brigitta. Si è poi legata ad Al Bano con il quale ha avuto Jasmine, nata il 14 giugno 2001, e Albano junior, detto Bido, venuto alla luce nel 2002. Il cantante e la Lecciso non si sono mai sposati.