Eros Ramazzotti, bacio all’ex Temptation 27enne: esplode il gossip

Eros Ramazzotti nuovamente braccato dal gossip. Pochi mesi fa è stato protagonista della cronaca rosa del Bel Paese per via della fine della relazione vissuta con Dalila Gelsomino (lei ha criticato apertamente l’ex dopo la rottura). Pare che il cantante 61enne non sia più single. Questo almeno è ciò che sostiene il magazine Oggi che ha paparazzato l’ex marito di Michelle Hunziker con una giovane ragazza non del tutto sconosciuta al pubblico televisivo. Di chi si tratta? Di Sofia Costantini, 27 anni ed ex tentatrice di Temptation Island 2024 (nel reality, edizione autunnale, si è fatta notare per aver intrecciato un legame con Alfred). Tra l’altro la giovane, che ha 34 anni meno rispetto al musicista romano, non è nuova nemmeno al gossip nostrano, avendo in passato avuto una liaison con il calciatore Nicolò Zaniolo.

Eros e Sofia sono stati sorpresi a Milano, zona corso Vercelli, dopo essere essere andati a cena fuori. La serata l’hanno proseguita in un locale. Poi, nella notte e nel buio, mentre lei era nella sua auto, è scattato un bacio. Il settimanale Oggi, nel commentare le foto, ha anche raccontato un curioso retroscena, spiegando che il cantante e l’ex volto di Temptation Island, prima di scambiarsi dolci effusioni, si erano accorti della presenza dei paparazzi. Addirittura Ramazzotti si sarebbe anche messo a scherzare con i fotografi, parlando di calcio. Da qui il sospetto che forse l’artista abbia in qualche modo voluto uscire allo scoperto, fregandosene di essere ripreso.

Altro dettaglio reso noto da chi ha intercettato Eros è che quest’ultimo, quando si è messo al volante, è sfrecciato via velocissimamente tanto “da grattare la parte inferiore dell’auto sullo spartitraffico. I maliziosi subito a pensare che l’abbia fatto per raggiungere Sofia al più presto”.

Chi è Sofia Costantini: la storia con Alfred a Temptation Island

Sofia Costantini, come sopra accennato, si è fatta notare qualche mese fa nel ruolo di corteggiatrice a Temptation Island. Nel programma si è avvicinata parecchio ad Alfred Ekhator, giovane che era sbarcato nello show assieme alla fidanzata Anna Acciardi. Conclusa la trasmissione, il legame è durato pochissimo. Sofia è nata nel 1997 nelle Marche, ma da anni vive a Milano.