Temptation, volano minacce tra Alfred e Sofia: la reazione di Anna

Continua la saga di Temptation Island: la guerra tra Alfred, Sofia e Anna non accenna a finire, anzi! Ormai tutti e tre fanno a gara a chi sgancia la bomba più grossa. Dopo le dichiarazioni di Sofia fatte in un’intervista a Novella 2000, Alfred ha deciso di rompere il silenzio e dire la verità una volta per tutte.

L’ultima volta eravamo rimasti ai famosi biglietti per New York che Sofia disse di aver comprato, ma che Alfred dimostrò con prove alla mano fosse solo una bugia. Ora, la tentatrice che un mese dopo la fine del programma si disse sedotta e abbandonata, è tornata alla carica. In una lunga intervista, la ragazza ha ribadito per l’ennesima volta come Alfred l’abbia illusa prima con tante parole dolci e poi l’abbia scaricata. Lui sui social ha fatto intendere di aver deciso di allontanarsi da lei dopo aver scoperto il suo vero lavoro, fatto per Sofia inaccettabile. Ma ora spunta la verità di Alfred, e giù di botta e risposta su Instagram!

Alfred vs Sofia, volano parole grosse: da che parte sta Anna?

Su Instagram Alfred Ekhator aveva chiesto ai suoi followers di non fargli più domande su Sofia e di non associare più la sua immagine a lei, ma dopo l’intervista rilasciata da quest’ultima, Alfred ha dovuto scrivere un lungo post per difendersi. Alfred accusa Sofia di averlo usato e di usarlo per diventare famosa e conferma di avere le prove che inchioderebbero la tentatrice. In una chat girata alla gossippara Deianira Marzano, Sofia avrebbe detto ad Alfred di organizzare le vacanze insieme per fare hype, senza stare davvero insieme. Inoltre, Alfred si sente attaccato dalle parole della ragazza, che insiste nel dire che lui non poteva permettersi di pagare hotel e che quindi pagava tutto lei. Per lui c’è del razzismo in queste parole, visto che in realtà un lavoro ce l’ha, un lavoro dignitoso che lo rende orgoglioso (sarà l’ennesima frecciatina al vero lavoro di Sofia?). E la tentatrice come avrà risposto?

Sofia è andata su tutte le furie, ed è pronta ad andare per vie legali con Alfred, invitandolo a trovarsi un bravo avvocato. A Sofia non sono andate giù le illazioni sulla professione di escort, rivelate da Alfred e confermate da Deianira Marzano e Alessandro Rosica. Ma ora la vera domanda è: e Anna? L’ex fidanzata di Alfred, tradita davanti alle telecamere e poi cercata di nuovo? Da che parte sta? Un like sotto il post di Alfred basta e avanza come risposta. I due non sono intenzionati a tornare insieme, ma Anna non ha mai nascosto le antipatie verso Sofia, così forti da portarla a sostenere l’ex fidanzato. Come andrà avanti questa storia, continueranno a farsi la guerra a suon di post e stories?