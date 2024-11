Temptation, Alfred smaschera Sofia: tutte le bugie vengono a galla!

Guerra senza esclusione di colpi (bassi!) tra Alfred Ekhator e Sofia Costantini. Dopo la fine di Temptation Island, l’ex tentatrice ed ex fidanzato non hanno smesso di lanciarsi frecciatine! Ora è venuta a galla pure l’ultima bugia: il mistero del famoso biglietto per New York è stato risolto!

Facciamo un attimo il punto della situazione: non serve ricordarvi chi sono Alfred e Sofia. Lui era entrato da fidanzato nel programma, insieme alla sua ex Anna e nel villaggio conosce la tentatrice Sofia. Tra i due era scoppiata subito la passione senza freni. Anna e Alfred erano usciti da separati ovviamente ma lui ha poi fatto sempre un po’ la spola tra la tentatrice e l’ex fidanzata. Nella puntata finale, dedicata a un mese dopo la fine del programma, la tentatrice Sofia aveva calato l’asso, come si suol dire. La ragazza aveva raccontato che Alfred la cercava solo per avere dei rapporti mordi e fuggi di tipo fisico, quando lei invece cercava di più da lui a livello sentimentale. Ecco che spuntano questi famosi biglietti per New York che Sofia avrebbe comprato per lei e per Alfred. Viaggio romantico mai avvenuto per via dell’indecisione del ragazzo. Ma ora è Alfred a parlare, e quanti nodi vengono al pettine!

Alfred smaschera Sofia: nome falso e date che non combaciano

Ormai Alfred sta usando ogni carta in suo favore per smascherare il piano di Sofia. Secondo il ragazzo, lei si sarebbe inventata tutta questa storia dei viaggi prenotati per passare come vittima e per far passare lui come uno a cui piace tenere il piede in più scarpe. Peccato che ci siano davvero delle cose che non tornano nei biglietti postati da Sofia per smentire le accuse. La ragazza si è palesemente data la zappa sui piedi da sola, visto che la data di prenotazione riportata sui biglietti è di ieri! E poi, il nome riportato sul biglietto non è il nome reale e completo riportato sulla carta di identità di Alfred.

E’ poi venuta fuori un’altra brutta storia che non ci sentiamo di approfondire: sempre nelle sue storie Instagram Alfred ha fatto capire che il motivo principale per cui ha voluto cessare la sua relazione con Sofia è legato al lavoro di lei. Il ragazzo ha risposto a qualcuno che nei messaggi gli ha scritto di dire che lavoro fa Sofia veramente, perché a Milano la conoscono tutti, e lui ha detto che quando ha scoperto di questo lavoro ha voluto cessare i rapporti con lei. Senza andare ad indagare e infangare la reputazione dei personaggi di questa vicenda, quello che a noi basta sapere è che questa guerra social è ben lontana dal finire, chissà quanti altri colpi di scena verranno fuori. Chi farà la prossima mossa per affossare l’altro?