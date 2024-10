Temptation Island, un mese dopo: quanti colpi di scena!

Temptation Island è arrivato alla fine! Il viaggio nei sentimenti delle coppie di questa edizione autunnale è finito, i falò di confronto si sono spenti. Dopo un mese dalla fine del programma, tutti i protagonisti si incontrano con Filippo Bisciglia per raccontargli come stanno ora le cose. E tutto ci aspettavamo tranne quello che abbiamo visto, ci sono stati colpi di scena pazzeschi! Coppie uscite insieme che sono scoppiate e coppie scoppiate che sono tornate insieme! Iniziamo dall’ultima coppia che abbiamo visto uscire dal programma.

Federica e Alfonso sono usciti insieme, promettendosi che dopo la possessività e la gelosia di Alfonso ci avrebbero riprovato. Federica cercava la sua libertà, ma aveva scelto di tornare insieme al suo fidanzato. Un mese dopo però arriva la sorpresa!

Federica e Alfonso, un mese dopo: il lupo perde il pelo ma non il vizio!

Colpo di scena a un minuto dalla fine del falò! Un mese dopo, Alfonso e Federica si presentano da soli! Il ragazzo arriva all’incontro con Filippo dicendo che Federica non è mai tornata a casa con lui, che tornati dalla Sardegna è tornata a casa dei suoi genitori e non si è più fatta sentire. Lui non si spiega cosa le è successo, non la riconosce più. Secondo lui, la colpa è del tentatore Stefano e del percorso fatto da Federica che le ha fatto cambiare idea sulla loro relazione. Alfonso pensa che Federica non gli abbia dato tempo per dimostrare di essere cambiato, ma la verità ce la racconta Federica.

Federica confessa che al momento del falò era felice di rivedere Alfonso, ma appena tornati in hotel lui ha calato la maschera: le detto di buttare via tutte le cose che le ha regalato Stefano e le voleva vietare di vedere il gruppo delle ragazze e ragazzi conosciuti nel villaggio! Altro che cambiamento! Lei subito si è messa in allarme e ha deciso di tornare a casa della sua famiglia. Ogni volta che si sono sentiti e visti Federica ha capito che Alfonso non aveva mai superato davvero le sue gelosie, non era davvero cambiato durante il percorso e lei non aveva intenzione di tornare alla vecchia vita.

Giulia e Mirco, un mese dopo: più di un caffè!

Mirco e Giulia si erano separati dopo 9 anni insieme e una convivenza che li aveva messi a dura prova e dopo un mese, nessuno è tornato indietro. Mirco si è messo insieme ad Alessia, la ragazza single conosciuta nel villaggio, i due si sono sentiti e rivisti e hanno cominciato a frequentarsi. Per loro è diventato un rapporto importante e sono entrambi emozionati con le lacrime agli occhi mentre raccontano della loro storia! Nessuno dei due si aspettava di trovare l’amore a Temptation Island, ma già durante il percorso si erano promessi di vedersi per un caffè e possiamo dire che c’è stato molto di più! Mirco era uscito al falò dicendo di amare ancora Giulia e rivela che Giulia ha provato a riallacciare rapporti con lui, ma non provava più amore per lei. Chi li capisce è bravo!

Alessia rivela di non poter ancora andare a trovarlo ad Arezzo perché Giulia non ha riconsegnato le chiavi di casa e non ha ancora portato via i suoi effetti personali. Giulia all’incontro con Filippo arriva con degli scoop! Quando lei e Mirco si sono rivisti lui le ha detto che si sentiva triste e vuoto, ma poi ha scoperto che Mirco e Alessia hanno dormito insieme la sera del falò. Lei ci ha provato davvero a recuperare perché dopo 9 anni credeva di poter salvare la storia. Per lei l’amore c’è ancora, dopo 9 anni è impossibile spegnere i sentimenti in un mese (Mirco è di tutt’altro avviso come abbiamo visto!)

Anna e Alfred, un mese dopo: lo scontro continua

Un mese dopo la loro turbolenta separazione, Anna e Alfred continuano a sorprenderci! Lui era uscito con Sofia, la tentatrice con cui è scappato un limone che ha fatto sentire male Anna. Un mese dopo, Alfred arriva da solo, dicendo che con Sofia non è nato niente poi. Ha chiesto scusa alla famiglia di Anna e con Anna ha discusso ulteriormente. Lui sente di aver sbagliato tutto e di dover ricominciare da se stesso, deve imparare a pensare anche agli altri e non solo a se stesso. Aver fatto soffrire Anna gli ha fatto capire che deve maturare.

Anna ammette che dopo il falò Alfred ha fatto un po’ il doppio gioco: Alfred le avrebbe detto di voler tornare con lei, e glielo ha detto dopo essere stato insieme alla single Sofia. Anna avrebbe accettato di ritornare con lui se lui le avesse dimostrato di essere pentito, ma il suo orgoglio ha prevalso e non può più perdonarlo. Per Anna tra Alfred e Sofia non c’è niente, è convinta che lei sarà solo una delle tante che Alfred frequenta per una sera e basta. Emblematico il momento in cui Anna racconta che Alfred le ha raccontato di essersi solo ”allenato” con Sofia.

Anna e Alfred: la verità di Sofia

Sofia arriva carica a pallettoni davanti a Filippo! Secondo Sofia, Alfred è uno che usa le persone e continua a voler stare col piede in due staffe. I due sono stati in intimità, Sofia racconta che Alfred non da il peso ai sentimenti degli altri. Lui, come la canzone Minuetto di Mia Martini, è andato e venuto come voleva da casa sua, e fa una rivelazione shock: Anna avrebbe detto ad Alfred che sarebbe tornata insieme a lui se lui avesse ammesso che Sofia era solo una storia da una botta e via. Lei aveva comprato persino dei biglietti per un viaggio a New York insieme e lui l’ha lasciata per messaggio. Una storia con un finale inaspettato, con Alfred che voleva entrambe le ragazze e non ne ha convinta una. Per Sofia Alfred è soltanto un bugiardo e manipolatore.

Titty e Antonio: è finito lo show!

Continua lo show di Titty e Antonio pure un mese dopo: usciti dal programma lui le ha fatto trovare le valigie a casa dei parenti e non si è mai fatto risentire per un confronto. Titty si sente ingannata, portata lì con le accuse di essere gelosa ma non si sente di aver meritato tutto quello che lui ha fatto e detto nel villaggio.

Antonio non ha voluto sentire più Titty perché secondo lui lei ha detto solo bugie durante il percorso. Lei lo avrebbe dipinto come una persona diversa, lui continua a dire che era Titty a essere gelosa e a non lasciarlo libero. Lui è convinto che fosse Titty la donna della sua vita, ma forse si è dimenticato delle sceneggiate fatte con la tentatrice Saretta che è scappata dopo le sue avances!

Diandra e Valerio: tutto bene quel che finisce bene!

Diandra e Valerio , dopo ben due falò di confronto tornano a farci sognare. Sono la prima coppia che si presenta insieme. Il programma li ha uniti e quando sono tornati a casa hanno messo tutte le carte in tavola e hanno deciso di lavorare sulla loro storia. I consigli di Filippo li hanno aiutati tantissimo e l’unica cosa peggiorata tra loro è la vanità di Valerio. Insomma tutto è bene quel che finisce bene!

Millie e Michele: non tutto è scritto!

Dopo un mese, Milly e Michele non sono tornati insieme, quando si sono rivisti Michele ha detto a Millie che lei si è comportata sempre male. Hanno provato a rimettersi insieme però, Michele le ha chiesto di andare a vivere insieme, ma lei ha rifiutato di tornare con lui. Sarebbe inutile, visto quello che lui pensa di lei. Lei lo ama ancora, ma non se la sente di ritornare con lui. Millie è sicura di tornare con lui qualora Michele cambiasse e la accettasse davvero.

Michele ammette di sentire la mancanza di Millie, si aspettava più dimostrazioni e continua a non fidarsi di lei. Non crede che lei sia cambiata e pensa che lei gli racconti bugie. Anche lui dice che vorrebbe tornare a starci insieme, e come ha detto lei di lui, Michele dice che deve essere Millie a cambiare a dimostrargli di essere cambiata. Non si sa quindi tra i due come andrà a finire!

Sara e Fabio: dopo la tempesta esce il sereno

Ve li ricordate? Erano andati via subito, dopo che lui aveva confessato un tradimento, ma erano usciti insieme. Un mese dopo stanno ancora insieme! Lui l’ha tradita ma hanno sistemato tutto. Fabio ha capito di aver toccato il fondo e di averla ferita in mille modi, ma si sono ritrovati. Sara gli ha dato una seconda possibilità e hanno addirittura preso casa insieme.