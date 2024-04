Belen, De Lellis, Satta e i 3 nuovi fidanzati vip: 10 chicche di gossip

Settimana alquanto movimentata sul fronte ‘nuovi amori’. Giano Del Bufalo, fratello dell’attrice Diana, e Giulia De Lellis fanno coppia. Chi Magazine li ha beccati in atteggiamenti di dolce routine quotidiana. L’affaire va avanti da un paio di mesi. Il tempo dirà se la frequentazione si evolverà in una love story ‘solida’ oppure se brucerà in fretta.

Un gossip tira l’altro. L’ex della De Lellis, il giovane rampollo bresciano Carlo Gussalli Beretta, con chi è stato pizzicato? Nientepopodimeno che con Melissa Satta. I due, che hanno 11 anni di differenza (lui 27, lei 38), sono stati avvistati insieme a Madrid. Ah, l’amore…

Sempre per quel che riguarda la rubrica ‘nuovi amori’, poteva mai mancare all’appello l’esplosiva Belen Rodriguez? Naturalmente no. E infatti rieccola sulle prime pagine di gossip. Si è fidanzata con Angelo Edoardo, 34enne siciliano che non fa parte del mondo dello spettacolo. Sarà quello giusto? I maligni dicono che… no, sarà un altro fuoco di paglia.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno deciso di anticipare le nozze. Si sposeranno il 17 luglio in Versilia e non più l’11 ottobre in Campania.

L’amore ha voltato invece le spalle a Chiara Ferragni e Fedez. I due hanno persino smesso di seguirsi su Instagram. Determinate ‘mossine’, forse, sono evitabili. Ma tant’è!

Restando in tema Ferragnez, l’implacabile Selvaggia Lucarelli, nel suo nuovo libro, ha rivelato che l’influencer cremonese, per tentare di riconquistare la credibilità e il prestigio perduti, si sarebbe affidata alla stylist del momento, Ramona Tabita. Quest’ultima, scrive la Lucarelli, ha domandato a Chiara “tanti soldi e il silenzio” sulla loro collaborazione…

Spostandosi sul versante amicizia, Marcello Sacchetta ha tirato una frecciatina, anzi una frecciatona e pure l’arco a Stefano De Martino. I due erano amici per la pelle, ma in questo momento non hanno più contatti. Sacchetta ha rivelato che ha tentato più volte di chiamare il rampante conduttore Rai senza ricevere alcuna risposta. Ora è in attesa che l’ex marito di Belen batta un colpo.

Capitolo tv: Antonella Clerici, ospite a Belve, oltre al sugo-gate per cui ha puntato il dito contro Luciano Ligabue, il quale ha smentito di averla offesa, ha parlato di Barbara d’Urso. Si è legata al dito un servizio di anni fa lanciato a Pomeriggio Cinque. Tale servizio parlava delle corna ricevute da ‘Antonellina’ dall’ex Eddy Martens

Si infiamma il toto Sanremo 2025. Carlo Conti, tra il serio e il faceto, ha lanciato l’ipotesi Maria De Filippi. Un sogno… A volte però pure quelli si avverano.

L’Isola dei Famosi sta faticando parecchio sul fronte ascolti. Nell’ultima puntata è sprofondata al 16.2% di share. Se l’asticella si abbasserà ancora, l’ipotesi di chiusura anticipata non è da escludere.