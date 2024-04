Ferragni “ha chiamato Tabita: silenzio e tanti soldi”. Scoop Lucarelli

Chiara Ferragni sta tentando diverse strade per riconquistare la scena perduta dopo che ha visto la sua credibilità azzerarsi a causa del Balocco gate. Per farlo si è affidata a una delle stylist più ricercate del momento, Ramona Tabita, cioè colei che, tra le altre cose, ha architettato la svolta ‘trasgressiva’ di Elodie ed ha vestito Ghali al Festival di Sanremo 2024. A lanciare lo scoop è Selvaggia Lucarelli nel suo nuovo libro ‘Il vaso di Pandoro, ascesa e caduta dei Ferragnez’. Dagospia ha pubblicato un estratto del volume, quello appunto in cui la giornalista ha ricostruito ciò che è avvenuto ad aprile 2024.

La Lucarelli ha reso noto che a quattro mesi di distanza dallo scoppio dello scandalo dei pandori, quando Fedez già non faceva più parte della sua vita, la Ferragni ha tentato una nuova mossa strategica per provare a risollevare la propria immagine e, di riflesso, quella delle sue aziende. “Ad aprile – si legge nell’estratto del libro della giornalista -, dopo quattro mesi dal Pandoro Gate, (Chiara Ferragni, ndr) telefona a una delle più ricercate stylist del momento: Ramona Tabita. Parliamo di colei che ha vestito Ghali a Sanremo 2024 e che ha “creato” i primi look sensuali di Elodie”.

“Insomma – prosegue la Lucarelli -, la fashion blogger che ha costruito un impero sui suoi outfit chiede a una stylist di aiutarla a creare i suoi outfit e, presumibilmente, ad allacciare e riallacciare rapporti con i brand che fino a pochi mesi fa sgomitavano per vedere i loro abiti addosso a lei. E che ora – ironia della sorte – hanno perfino paura di un suo tag”.

La giornalista fa sapere che la stylist, dopo aver ricevuto la richiesta di collaborazione dell’influencer in declino, ha proceduto subito a snocciolare due regole perentorie affinché la Ferragni potesse godere del suo lavoro e delle sue dritte:

“Tabita chiede due cose: moltissimi soldi e il silenzio (almeno iniziale) sulla collaborazione, anche perché è famosa per essere molto selettiva e questa scelta potrebbe risultare scivolosa. I primi risultati della consulenza si vedono a Venezia, dove Ferragni presenzia a una mostra e si fa immortalare con abiti sexy e scintillanti di stilisti poco noti, gli unici forse disposti a rischiare shitstorm e polemiche”.

La penna pungente della Lucarelli conclude con un commento caustico: “Non è un passaggio trascurabile: dopo aver scoperto che non era la più grande imprenditrice digitale del Paese, ora scopriamo che la più nota fashion blogger del Paese chiede aiuto a qualcuno pure per vestirsi”.

Chiara Ferragni e Fedez, via anche il segui da Instagram

L’uragano Balocco gate ha sconquassato da cima a fondo la vita dei Ferragnez. Oltre ad aver gettato in un baratro la credibilità della Ferragni (quella di Fedez è invece solo stata lambita parzialmente), è stato una delle cause della fine del suo matrimonio. Matrimonio che pare non avere chance di essere rimesso in piedi, almeno in questo momento. Domani chissà…. Nelle scorse ore i due ex coniugi hanno persino smesso di seguirsi su Instagram, levandosi il ‘segui’ a vicenda. Il primo a compiere il gesto è stato il cantante. Immediata la reazione dell’ex moglie, che ha ripagato il rapper con la medesima moneta. La favola si è sgretolata, rimangono solo macerie sentimentali.