Fedez e Chiara ai ferri corti: non si seguono più sui social

I dissapori tra Chiara Ferragni e Fedez continuano, nonostante per ora stanno avendo una riservatezza mai avuta prima, adesso qualcosa è cambiato. Infatti il rapper questa notte ha smesso di seguire su Instagram l’influencer che poco dopo ha fatto lo stesso. Sembra anche che lui l’abbia bloccata.

Mentre tutto tace e ciò che sappiamo sulla coppia avviene tramite segnalazioni, sembra che il rapporto tra di loro sia sempre più incrinato. Pare proprio che Fedez sia infastidito da alcuni atteggiamenti della moglie o anche da persone che ha iniziato a seguire sui social, come Naska.

Nel frattempo Leone e Vittoria si dividono tra la mamma ed il papà. Mentre uno fa il genitore, l’altro si dà alla movida e partecipa ad eventi pubblici e privati con gente di ogni tipo. Insomma, per ora c’è molta segretezza sulla separazione. Quel poco che sappiamo lo ha detto Fedez a Belve, ma sembra che il rapporto tra i due sia sempre più in frantumi.

Fedez e Chiara: la nuova vita da separati

Dopo l’annuncio della separazione, anticipata da Dagospia, la coppia pian piano ha iniziato a dire la verità. All’inizio è sembrata una messa in scena per distogliere l’attenzione sul pandoro gate, ma poi tutto ha preso una forma diversa.

La prima a parlarne pubblicamente è stata lei da Fabio Fazio, anche se non ha voluto approfondire troppo l’argomento. Qualche giorno dopo sui social ha confermato ai followers che la scelta non è stata la sua.

Poi è stato Fedez ha spiegare le ragioni della rottura. Da Belve ha rivelato che lui ha preso questa decisione dopo tanti episodi e che il pandoro gate ha avuto la sua influenza.

Ora vivono in case separate. Chiara è rimasta in quella comprata con il marito poco tempo fa, il rapper ha appena preso un appartamento. Sono iniziati anche i viaggi da separati. Prima lei a Dubai con i bambini e poi è stato il turno di lui che li ha portati a Miami. Nel frattempo hanno ripreso la vita mondana del passato. Ultimamente la Ferragni è stata vista spesso in compagnia delle amiche in alcuni locali milanesi. Fedez invece è tornato nel giro dei rapper che non frequentava da un po’. Pare anche che sia rimasto coinvolto in una maxi rissa in una discoteca, l’altra sera.

Insomma, il rapporto sembra essere giunto ad un punto di non ritorno e per togliere anche il follow su Instagram significa che dietro c’è ancora tanta rabbia per ciò che sta succedendo e di cui si sa veramente poco.