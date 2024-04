Fedez: maxi rissa a Milano, coinvolti anche dei ragazzini

Domenica 21 aprile Fedez ha passato la serata con l’amico Jack Vanore a La Bullona, a Milano. Qui pare esserci stata una maxi rissa che ha coinvolto anche 6-7 ragazzini.

A dare la notizia Alessandro Rosica che è venuto a sapere, tramite diverse persone, che il rapper è stato coinvolto nella zona privé in questa litigata che è finita nei peggiori dei modi. Calci, pugni, bicchieri e cocktail in aria, vetri rotti: è questo il resoconto della serata milanese del rapper.

Però a testimonianza di ciò non ci sono né video né foto perché, secondo Rosica, in quei posti si rischia grosso in quelle situazioni. Non si sa da come sia partito il tutto, se Fedez si sia infastidito per qualcosa. Fatto sta che improvvisamente il rapper e il suo amico Jack si sono ritrovati contro 6-7 ragazzi molto giovani.

Rosica lo ha descritto come “scenario da film americano“, ricordando anche però come ormai il rapper sembra essere tornato a 10 anni fa, quando andava a feste con gente di ogni tipo e spesso finiva male.

Fedez: dopo la separazione arriva la casa nuova

Da pochissimo il rapper si è trasferito in una nuova casa. Tempo fa aveva raccontato sui social che stava cercando il mobilio perfetto, soprattutto per far sentire i figli a proprio agio. Da questo momento in poi Leone e Vittoria saranno a tutti gli effetti due bambini di una coppia separata e quindi passeranno dei giorni a casa del papà ed altri a casa della mamma.

Nelle stories, recentemente, Fedez ha mostrato il nuovo appartamento ed ha documentata la prima notte dei bambini lì. Il rapper ha fatto una tenera dedica, augurandosi che “il loro passato sia meglio del suo”. Quasi commosso ha ricordato che questa serata a casa da soli è la prima dopo due mesi. Anche se hanno fatto il viaggio a Miami.

Nel frattempo Chiara in quelle giornate in cui i bambini erano con il padre è stata vista a cena fuori con le amiche, ma sui social aggiorna sempre di meno i followers su ciò che fa.