Fedez papà single: prima notte nella casa nuova con i figli

Un nuovo inizio per Fedez e i suoi figli: il rapper ha condiviso i primi momenti in compagnia di Leone e Vittoria nella sua nuova casa da papà single. Finalmente sembra aver ritrovato un equilibrio dopo la tanto chiacchierata separazione da Chiara Ferragni e ora è pronto per iniziare una nuova vita insieme alle persone più importanti della sua vita: i figli avuti dall’imprenditrice digitale. Fedez è infatti molto legato a Leone e Vittoria e la cosa peggiore della separazione dall’influencer sembra proprio essere il fatto che, per forza di cose, non riesca più a passare tanto tempo con loro come invece aveva la possibilità di fare quando vivevano tutti insieme.

Fedez commuove i fans: “La prima notte con papà dopo due mesi”

Ebbene si, il rapper si è trasferito nella nuova casa già da un po’ di tempo ma non aveva ancora avuto la possibilità di portare con se i suoi figli e passare con loro un’intera notte nel suo appartamento da papà single. A comunicare ai fans questa sua piccola ma allo stesso tempo grande conquista è stato lo stesso Fedez che, pubblicando alcune stories sul suo profilo Instagram, ha gioito per l’opportunità di stare un po’ di tempo con Leone e Vittoria.

Il rapper ha infatti postato alcune tenere fotografie che ritraggono i due figli di spalle (pratica ormai adottata da entrambi i genitori già da un po’ di tempo) mentre mangiano e poi durante una partita a un videogioco. A colpire i fans è stata anche una commovente promessa che Fedez ha voluto fare ai figli: “Farò in modo che il vostro futuro sia meglio del mio passato”.

Insomma, il rapper di Rozzano ha dato prova di essere del tutto intenzionato a far pesare il meno possibile la situazione che sta vivendo con Chiara Ferragni ai figli, e a far vivere loro nel modo più sereno possibile i momenti che da qui in avanti passeranno insieme.

L’estetista Cinica sui Ferragnez: “Capisco chi li critica”

Fino a ora l’Estetista cinica, al secolo Cristina Fogazzi, aveva deciso di non commentare la vicenda giudiziaria che aveva letteralmente investito Chiara Ferragni, tantomeno la questione della separazione tra l’imprenditrice digitale e Fedez: “Perché dovrei sputare in faccia a una persona che conosco e con la quale sono amica? Non mi sembra il caso”, erano state le esatte parole della Fogazzi.

Ora però, l’influencer sembra aver cambiato idea e, ospite del podcast “Non lo faccio x moda” di Giulia Salemi, ha finalmente risposto all’annosa domanda sui Ferragnez e sul risentimento che la maggior parte della società prova attualmente nei loro confronti: “Secondo me, verso di loro, che c’era un’insofferenza anche prima: sono stati in pochi a difenderli e da una parte lo capisco. Insomma, io sono stata povera […] non di quelle che non si possono comprare le scarpe di Dior, ma di quelle che non possono pagare la bolletta della luce. Secondo me, alla lunga, continuare a vedere un privilegio del quale non ti giustifichi tanto il motivo e che ti sembra un po’ regalato dalla fortuna…”.