Sacchetta, amicizia finita con De Martino: “Non mi risponde”

Marcello Sacchetta contro Stefano De Martino. Per diversi anni, i due sono stati grandi compagni di lavoro e di vita. Entrambi erano nel corpo di ballo di Amici, oltre a condurre insieme la striscia quotidiana del talent show. Questo fece sì che passassero molto tempo insieme arrivando a creare, di conseguenza, uno strettissimo legale. Nel 2017, poi, De Martino ha lasciato il programma per partire per l’Honduras come inviato dell’Isola dei Famosi. Da lì, per lui ha avuto inizio un nuovo percorso professionale, abbandonando definitivamente la danza per dedicarsi alla conduzione. Ad Amici, infatti, tornerà anni dopo, ma solamente in veste di giudice del Serale.

D’altro canto, Sacchetta ha continuato a lavorare ad Amici per alcuni anni, prima come ballerino professionista e poi principalmente come coreografo. Ma, anche lui, nel 2021, ha detto addio alla trasmissione per seguire altre avventure professionali. Marcello è poi tornato diverse volte nel talent show come giudice esterno. Inoltre, la sua compagna, Giulia Pauselli, fa ancora parte del corpo di ballo del programma. Dunque, cosa è successo a Marcello e Stefano dopo la fine dell’avventura ad Amici?

Sebbene i numerosi impegni lavorativi e familiari avessero ridotto il tempo disponibile per stare insieme, sembrava che l’affetto reciproco tra i due fosse rimasto inalterato. In diverse interviste, Sacchetta aveva definito Stefano come un vero e proprio fratello, sperando presto di poter lavorare a qualche nuovo progetto insieme. Nell’agosto del 2022, il coreografo è diventato padre per la prima volta insieme a Giulia Pauselli del piccolo Romeo. E, anche in quell’occasione, non erano mancati gli auguri di De Martino per la coppia.

Ma, ultimamente, pare che qualcosa tra di loro sia completamente cambiato. Ieri, 23 aprile, Marcello ha aperto un box domande su Instagram per rispondere ad alcune domande dei suoi seguaci. Tra curiosità sul suo lavoro e sul piccolo Romeo, è poi spuntata una domanda sull’amicizia con il conduttore campano. “Sei ancora amico invece con Stefano De Martino?”, ha chiesto un utente. Al che, Sacchetta ha deciso di non essere affatto diplomatico e dire con sincerità come stanno le cose:

Io lo chiamo, lui non mi risponde. Ho smesso di chiamarlo. Aspetto che mi chiami lui. Vediamo se siamo ancora amici. Vi aggiornerò.

Dunque, una replica inaspettata e alquanto provocatoria da parte del coreografo. A quanto pare, Stefano ha iniziato completamente ad ignorare il suo grande amico, tanto da evitare persino di rispondergli al telefono. A questo punto, chissà se, leggendo queste parole, De Martino deciderà di ricontattare l’ex collega o se, invece, sarà ancora più fermo nel mettere un punto finale a quest’amicizia.