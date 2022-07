Le confidenze dell’ex ballerino del talent show di Maria De Filippi che tornerà presto in onda in un nuovo format con Mara Maionchi

Tempo di confessioni per Marcello Sacchetta. Il ballerino e giovane conduttore si è raccontato su Instagram, rispondendo alle diverse domande dei follower. In questo periodo il 38enne è alle prese con le registrazioni di un nuovo programma tv che lo vedrà protagonista: Nudi per la vita. Un inedito show che andrà in onda nella prossima stagione televisiva su Rai Due e sarà condotto da Mara Maionchi. Sacchetta sarà il braccio destro dell’ex discografica: entrambi sono pronti a mettersi alla prova con questa inedita avventura. Una opportunità importante per il bel campano, che qualche mese fa ha lasciato Amici – programma che gli ha regalato la grande popolarità – proprio per mettersi alla prova con nuove sfide e possibilità.

Un addio che però potrebbe rivelarsi più un arrivederci che una rottura definitiva. Marcello Sacchetta ha precisato sui social network che nella vita mai dire mai e un suo ritorno nella Scuola più famosa d’Italia non è del tutto escluso. Anche perché nella trasmissione di Maria De Filippi continuerà a lavorare la compagna Giulia Pauselli, attualmente in dolce attesa. Il parto è previsto per settembre: il bambino sarà un maschietto e avrà il doppio nome, come precisato dal futuro papà.

Per ora non è chiaro come si chiamerà baby Sacchetta: la coppia di ballerini ha deciso di tenere questa informazione il più riservata possibile. Almeno fino al parto, al quale ovviamente Marcello assisterà. Il giovane non ha alcuna intenzione di lasciare sola la fidanzata e collega in un momento così importante e complicato.

Marcello Sacchetta ha precisato che il valore più importante che vorrebbe trasmettere al figlio in arrivo è l’amore per la famiglia: un valore in cui lui ha sempre creduto molto. Il ballerino, inoltre, ha affermato di essere stato felicissimo quando Giulia Pauselli ha scoperto di essere incinta e ha condiviso anche uno scatto in cui si vede tutta la sua emozione.

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli convoleranno molto probabilmente a nozze nel 2023, dopo la nascita del loro primogenito. I due non hanno mai nascosto la voglia di sposarsi e diventare ufficialmente marito e moglie.