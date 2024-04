Belen è fidanzata con Angelo Edoardo: conferma a sorpresa e foto

Belen Rodriguez esce allo scoperto con il nuovo fidanzato. La showgirl argentina, dopo aver chiuso la storia con Elio Lorenzoni e dopo un presunto flirt con il cestista Bruno Cerella, si è legata ad Angelo Edoardo. Dell’uomo si sa poco o nulla, se non che ha 34 anni ed è di origine siciliana. A lanciare lo scoop, confermato poi dalla stessa modella sudamericana, è stato il magazine Diva e Donna, che ha pubblicato delle foto in cui si vede la nuova coppia felice e spensierata. Il settimanale ha inoltre rivelato che Edoardo ha già trascorso una vacanza insieme anche ai figli di Belen, Santiago, 11 anni, e Luna Marì, 2 anni. In particolare il 34enne era presente a Parigi, a Disneyland, dove la conduttrice si è divertita con i suoi frutti d’amore nei giorni scorsi.

Come accennato, la medesima showgirl ha di fatto confermato, sorprendendo un po’ tutti, la love story. Come? In modo alquanto originale e provocatorio. Belen ha captato il titolo di una testata online che ha rilanciato lo scoop di Diva e Donna. Peccato che tale agenzia abbia commesso uno scivolone, scrivendo il nome dell’uomo siciliano in maniera errata: Edoardo è diventato Eduardo. La Rodriguez ha ripostato tale svarione chiarendo che il 34enne “comunque si chiama Edoardo”. Insomma, ha voluto mettere giustamente i puntini sulle ì. Non è passato inosservato che non abbia smentito la relazione. Anzi ha confermato di conoscere bene il giovane; è nata una nuova coppia.

Sempre secondo quanto fatto sapere da Diva e Donna, la frequentazione sarebbe iniziata circa due mesi fa. Particolare che alcune indiscrezioni hanno preannunciato. Infatti qualche settimana fa, i cosiddetti ben informati sulla vita sentimentale e privata della Rodriguez avevano sussurrato che la modella si era legata a un uomo misterioso, ma che aveva deciso di non uscire subito allo scoperto dopo la delusione della love story con Elio Lorenzoni. Ora, però, pare che ‘Belu’ abbia compreso che i tempi per uscire definitivamente allo scoperto con il 34enne siciliano sono maturi. Da qui la voglia di smettere di nascondersi e vivere il rapporto alla luce del giorno.