Belen, nuovo inizio: spuntata la foto del possibile fidanzato

Belen Rodriguez è da sempre una delle protagoniste indiscusse dei gossip. Negli ultimi mesi è stata al centro dell’attenzione mediatica per un suo presunto flirt con Bruno Cerella, poi smentito da entrambi, e per un suo riavvicinamento con lo storico ex Stefano De Martino. Sembrerebbe tuttavia che la showgirl argentina abbia ormai voltato del tutto pagina ed abbia una nuova fiamma. Il suo nome sarebbe Angelo e l’esperta di gossip Deianira Marzano ha anche condiviso una foto che potrebbe ritrarre proprio il ragazzo.

Dopo la rottura avvenuta con l’ex marito, il ballerino e conduttore napoletano Stefano De Martino, Belen ha vissuto nuovi amori. Qualcuno le ha attribuito un flirt con Bruno Cerella, poi smentito. Ora, stando alle indiscrezioni, l’argentina starebbe con un ragazzo di nome Angelo. Quest’ultimo, stando a quanto condiviso dall’esperta di gossip Deianira Marzano sui social, sarebbe il fratello di una nota attrice italiana. Marzano ha anche pubblicato nelle sue stories di Instagram la foto di quello che potrebbe essere proprio il nuovo amore di Belen.

Qui di seguito quanto condiviso dall’esperta di gossip sul social network:

Ancora nessuna conferma è arrivata però da parte della diretta interessata. Stando sempre ad alcune voci, Belen dovrebbe mostrare pubblicamente il suo nuovo fidanzato al matrimonio di sua sorella, Cecilia Rodriguez, con il fidanzato Ignazio Moser. Non resta quindi che aspettare il giorno delle nozze per capire se sarà effettivamente così.

La dedica misteriosa di Belen sui social

Nelle ultime ore Belen Rodriguez ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale un messaggio alquanto criptico che ha portato i suoi follower ad interrogarsi in merito a chi fosse il destinatario. La showgirl argentina pubblica spesso foto di frasi e dediche e l’ultima è nello specifico l’immagine di un’etichetta di uno dei capi della sua linea d’abbigliamento, al quale è accompagnata una dedica. Belen, poi, ha commentato l’immagine aggiungendo un altro messaggio e i suoi fan si sono immediatamente chiesti a chi fosse rivolta la storia condivisa su Instagram.

Qui di seguito quanto postato sul social dall’argentina:

Sicuramente si tratta di un bellissimo augurio, tuttavia la showgirl non ha rivelato a chi sia rivolto. Che possa c’entrare in qualche modo l’amore? Non resta che aspettare conferme.