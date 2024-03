Belen e Bruno Cerella, parla lui: “Ci divertiamo insieme”

Negli ultimi giorni si è diffusa la notizia di una presunta relazione tra la showgirl Belen Rodriguez ed il cestista Bruno Cerella in seguito alla pubblicazione sul settimanale Chi di alcune foto che li ritraevano insieme. L’argentina ha smentito tutte le voci a riguardo sui social e, adesso, è arrivata anche la conferma di lui. Lo sportivo ha rotto il silenzio parlando della questione con La gazzetta dello sport.

Queste le parole di Cerella in merito al suo rapporto con Rodriguez:

Ci divertiamo a godere della reciproca compagnia.

Il giocatore di basket ha poi precisato che lui e Belen sono soltanto ottimi amici e che la loro frequentazione non va oltre questo, ribadendo che quanto diffuso sui giornali negli ultimi giorni sia solo gossip.

Incalzato, ha precisato:

Le confermo che siamo grandi amici, ci fa molto piacere condividere del tempo, ci facciamo grandi risate, beviamo il mate come tutti gli argentini, ci divertiamo a godere della reciproca compagnia. Solo questo, non avrei altro da aggiungere.

Bruno si è tuttavia lasciato andare a qualche dichiarazione che potrebbe far pensare, a chi aveva già qualche dubbio sul reale rapporto tra lui e Belen, a qualcosa in più della semplice amicizia.

Quando siamo insieme, Belen riesce a farmi uscire dalla mia serietà di fondo, mi fa divertire, e tanto.

La showgirl, quindi, è chiaramente un’amica piuttosto speciale per lui.

Bruno Cerella e Belen, lei smentisce il flirt

Qualche giorno fa Belen aveva nuovamente smentito le voci circa il presunto ritorno di fiamma con Cerella. In particolare ha risposto alle provocazioni di alcuni hater sui social in seguito alla pubblicazione di un post su Instagram. In questo, si vedeva il video di un fuoco ardente ed in primo piano una poesia scritta e firmata da lei.

Questo il commento che l’ha fatta infuriare:

Complimenti per le bellissime parole copiate e supervisionate (da Bruno). La fiamma che arde sta ad indicare la passione per la vita o per il genere maschile? Peccato tu non abbia portato Santi in montagna, si sarebbe divertito, anche perché c’erano tanti ragazzi come lui.

La menzione del figlio Santiago non è proprio andata giù alla showgirl che ha immediatamente replicato: