Belen, notte con la nuova fiamma: no, non hanno contato le pecore

Belen Rodriguez ha iniziato una nuova frequentazione dopo la love story con Elio Lorenzoni, completamente sparito dal radar della vita dell’argentina. La nuova anzi vecchia fiamma della showgirl è il cestista appassionato di arte Bruno Cerella. I due già nel 2018 ebbero un flirt (mai confermato ma nemmeno smentito). In questi giorni si stanno vedendo, e pare piuttosto assiduamente. A raccontare i retroscena della vicenda è Chi Magazine, con tanto di paparazzate che risalgono a pochi giorni fa, quando il giocatore di basket e la modella si sono recati a un party di un’amica che ha festeggiato i 40 anni. Ancor più curioso, però, è ciò che è accaduto dopo la festicciola…

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha rivelato che dopo il party (Belen non si è nascosta visto che ha postato uno scatto della serata con Cerella sul suo profilo Instagram) i due piccioncini sono usciti assieme dal locale e si sono diretti a casa del cestista, che, tra l’altro, era pure passato a prendere la modella. E nella dimora di Cerella la Rodriguez ci è rimasta tutta la notte. La mattina seguente la sportiva è stata riaccompagnata a casa dal giocatore di basket. Non è dato sapere naturalmente ciò che è avvenuto nelle ore piccole notturne in casa Cerella, ma difficilmente la coppia si è messa a contare le pecorelle sul soffitto.