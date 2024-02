Belen allo scoperto, la foto col nuovo compagno: una vita in loop

Belen Rodriguez pare proprio aver confermato la frequentazione con il cestista Bruno Cerella. Nel 2018 si mormorò che i due ebbero un flirt. I diretti interessati non ammisero la liaison, ma nemmeno la smentirono. Ora i due hanno ripreso a vedersi. Alcuni indizi sono trapelati nei giorni scorsi. La modella argentina ha poi tolto ogni dubbio nelle scorse ore, quando durante la serata di sabato 24 febbraio ha postato tra le Stories Instagram una foto in cui la si vede abbracciata allo sportivo con il quale ha festeggiato il compleanno dell’amica Giorgia in un locale milanese.

Il nuovo gossip ha ovviamente fatto scatenare gli utenti che seguono la showgirl sui social. Una cascata di commenti ha travolto Belen. Da una parte coloro che la spronano a essere felice e che trovano la sua altalenante vita sentimentale stimolante; dall’altra parte i critici che sottolineano come la Rodriguez, da anni, si ritrovi sempre nelle medesime situazioni, vale a dire a soffrire le pene d’amore.

In effetti sembra che Belen sia protagonista di un continuo loop. Ogni qual volta finisce una relazione importante, a distanza di pochi giorni o di qualche settimana, la Rodriguez viene beccata o si fa beccare con una nuova fiamma. In questo caso parrebbe Bruno Cerella. In passato la medesima dinamica si è verificata, ad esempio, con Gian Maria Antinofli e con Elio Lorenzoni. Entrambi sono spuntati nella vita della modella sudamericana dopo il doppio naufragio matrimoniale con Stefano De Martino.

A proposito di Stefano De Martino… Stavolta, a differenza del passato, sembra proprio che non ci sia più spazio per sognare un ritorno di fiamma romantico e spettacolare. Il rapporto tra i due ex pare sia completamente compromesso. La pietra tombale è giunta quando Belen si è presentata nello studio di Domenica In e a Mara Venier ha raccontato di essere ripetutamente stata tradita dall’ex marito, oltre ad accusarlo di averla abbandonata quando si è ritrovata ad affrontare l’incubo della depressione. All’epoca al suo fianco c’era Elio Lorenzoni. Oggi si sono perse le sue tracce ed è spuntato Cerella…