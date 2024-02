Belen a casa dell’ex Cerella, il gossip si infiamma: così si è tradita

Belen Rodriguez non riesce proprio a tenersi lontana dal chiacchiericcio rosa. Anzi la modella argentina, un giorno sì e l’altro pure, in qualche modo alimenta la macchina del gossip del Bel Paese. Nelle scorse ore si è sussurrato a più non posso di un suo ritorno di fiamma con una sua ex fiamma. Trattasi del cestista Bruno Cerella. E il vociferare pare avere non essere proprio campano in aria. Tutt’altro. Ma si proceda con ordine.

Belen e Cerella si conoscono da anni. Sembra che nel 2018 abbiano vissuto un flirt. Lei aveva da poco chiuso la relazione con Andrea Iannone, oggi felice al fianco di Elodie Di Patrizi. All’epoca Chi Magazine pubblicò delle paparazzate che mostravano la Rodriguez e lo sportivo baciarsi sulla guancia e coinvolti in atteggiamenti alquanto ‘pericolosi’. “No comment”, si limitò a dire Cerella quando gli domandarono del suo rapporto con Belen. Si arriva ai giorni nostri.

Nelle scorse ore l’ex conduttrice de Le Iene ha postato un video su Instagram. E un dettaglio l’ha tradita: Belen, non si sa se in modo voluto o no, ha ripreso un quadro. Il punto è che quel quadro appartiene proprio a Cerella ed è appeso in casa di quest’ultimo. Altrimenti detto, ci sono pochi dubbi sul fatto che la showgirl abbia trascorso del tempo nella dimora di Bruno.

Ovviamente tantissimi utenti si sono fiondati sotto ai post della Rodriguez, tentando di ottenere informazioni sulla vicenda. Belen, che spesse volte risponde ai followers, stavolta ha deciso di rimanere in assoluto silenzio, preferendo non dare alcuna spiegazione. Molti hanno chiesto se davvero ci sia in corso un ritorno di fiamma, con la modella che ha tenuto la bocca cucitissima.

Bocca cucitissima anche su Elio Lorenzoni. Ufficialmente né lei né lui hanno confermato la rottura, anche se di fatto non ci sono dubbi che il crac sentimentale si sia consumato. Sono ormai settimane che l’imprenditore bresciano e la Rodriguez conducono vite separate. Belen aveva parlato di love story matura. Evidentemente si è sbagliata visto che la relazione si è squagliata in pochi mesi come neve al sole.