Belen, “a quando il nuovo fidanzato?” Replica epica alla Raz Degan

Belen Rodriguez, che continua ad essere bersagliata senza sosta sui social per via della sua altalenante vita sentimentale, ha indossato l’elmetto e ha iniziato a ribattere alle critiche che un giorno sì e l’altro pure alcuni suoi disgraziati seguaci le recapitano puntualmente su Instagram. In questo periodo vanno forte gli sfottò sul suo atteggiamento incline a innamorarsi che, spesso, le riserva cocenti delusioni. L’ultima in ordine di tempo si chiama Elio Lorenzoni, sparito dai radar. Au revoir, storia al capolinea. Ci sono anche parecchie donne acide (non mancano neppure gli uomini) che la attaccano sul suo ruolo di madre, accusandola di non dedicarsi abbastanza ai figli perché troppo impegnata a vivere amori impossibili. Insomma, di malelingue ce ne sono a bizzeffe.

Fatto sta che la showgirl nelle scorse ore si è rotta le scatole e ha cominciato a replicare per le rime a qualche haters sotto al post in cui ha dedicato una tenera dedica ad un’amica. “A quando il prossimo boyfriend?”, le ha scritto una utente con tono sarcastico. Epica la risposta dell’argentina in stile Raz Degan: “Sono fatti miei”. La frase riecheggia lo spot mitico dello Jägermeister di 30 anni fa in cui il modello israeliano pronunciava proprio quelle parole.

La Rodriguez ha provato anche a sistemare chi l’ha criticata per il modo in cui fa la madre. A un commento acidissimo, ha replicato: “Che commento povero, privo di anima. Mi dispiace quando leggo queste cose perché mi accorgo che chi le scrive sta soffrendo molto. Ti sto vicina e ti abbraccio”. Meravigliosa la tattica di provare pena per quelle persone zeppe di livore che altro non hanno da fare che romperle le scatole.

Dulcis in fundo, il consiglio dato spassionatamente a chi rosica. Quando una sua fan ha suggerito agli haters di bersi un bicchiere di vino e di sorridere alla vita, la modella argentina ha aggiunto un delicatissimo “e aggiungerei fate un po’ di sess*”.

Belen e Elio Lorenzoni, dal sogno del matrimonio alla rottura lampo

A fine 2023 Belen parlava di matrimonio e figli, sosteneva di aver trovato l’amore maturo in Elio Lorenzoni. Poche settimane dopo la rottura, del tutto inaspettata. Non si è ancora ben capito cosa sia accaduto tra i due. L’imprenditore bresciano non spiaccica una parola pubblicamente, come d’altra parte ha sempre fatto. La Rodriguez dice e non dice sui social. Non resta che attendere la sua prossima intervista fiume per capire perché la relazione è andata a rotoli.