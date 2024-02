Belen scatenata a San Valentino: dove e con chi ha festeggiato

Belen Rodriguez bellissima e scatenata a San Valentino. A chi si domanda se la modella argentina abbia festeggiato il giorno degli innamorati con Elio Lorenzoni, la risposta è no. Dell’imprenditore bresciano nessuna traccia. La love story è ormai naufragata e pare che non ci sia alcuno spazio per una ricucitura. La showgirl, giustamente, non ha nessuna intenzione di piangersi addosso e chiudersi in casa. E infatti nella serata del 14 febbraio ha indossato un abito mozzafiato rosso passione ed è uscita a fare baldoria. Destinazione Carmè, ristorante nel cuore di Milano.

Chi ha fatto compagnia a Belen? L’amica di una vita, Patrizia Griffini, e il compagno di quest’ultima, Mauro Situra, l’hairstylist delle dive. La combriccola, dopo aver cenato, si è scatenata con balli e danze all’interno del locale, come testimoniato dalle Stories Instagram postate dall’ex gieffina Griffini. Particolarmente attiva e frizzante la Rodriguez che ha pure duettato su un palco allestito nel ristorante per la musica dal vivo.

Nel locale si è esibita Carmen Buscè. Belen a un certo punto l’ha raggiunta sul palchetto e si è messa a cantare con lei. Evidente il bisogno di svago della showgirl che è da poco rientrata in Italia dopo un viaggio di lavoro a Dubai. Prima ancora si era recata in Scozia, godendosi dei giorni di relax, lontana da tutti e tutto. E soprattutto lontana da Elio Lorenzoni, le cui tracce si sono perse.

Sia la Rodriguez sia l’imprenditore lombardo non hanno confermato ufficialmente e pubblicamente la rottura. Il punto è che non l’hanno nemmeno smentita. A onor del vero Belen, in qualche modo, ha lasciato intendere che la love story si è conclusa, attraverso alcune mosse recenti piazzate sui social.

E pensare che fino a un mese e mezzo fa l’argentina parlava di matrimonio, figli e progetti di vita con Lorenzoni. Qualcosa poi si è rotto e quella che sembrava una solida relazione è finita per essere un amore fugace, durato soltanto una manciata di mesi. Oggi Belen è tornata a ballare da sola.