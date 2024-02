Belen: bordata a Elio, Spinalbese la punge. Retroscena e dissapori

Belen Rodriguez è tornata single. La modella ha trascorso alcuni giorni a Dubai per degli impegni lavorativi. Si è recata nell’emirato sola soletta, senza Elio Lorenzoni di cui si sono perse le tracce. E proprio all’imprenditore bresciano, nelle scorse ore, ha rifilato una bordata indiretta (a dir la verità mica tanto indiretta). Finita qui? No, perché nel frattempo un altro suo ex, Antonino Spinalbese, con cui la showgirl argentina ha avuta una figlia, Luna Marì, pare averla punzecchiata dopo che circa un mese e mezzo fa lei ha minacciato di querelarlo. Proprio vero che con Belen non ci si annoia mai.

Belen dice di aver aperto gli occhi, Elio Lorenzoni sparito

Su Instagram in questi giorni migliaia di fan hanno chiesto alla loro beniamina che fine abbia fatto Elio, ottenendo come risposta un silenzio tombale. Belen ha però risposto a una utente che le ha scritto “viaggia che ti passa”, naturalmente riferendosi alle ferite d’amore. “Viaggia che apri gli occhi”, la replica della Rodriguez la quale pare abbia voluto spedire un messaggio forte e chiaro a Lorenzoni il cui testo sembra recitare: “Ora ho aperto gli occhi e per questo ho deciso di chiudere”. Bye bye. Amen!

Antonino Spinalbese e quei segreti custoditi gelosamente

Capitolo Antonino Spinalbese. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che a fine dicembre se le è cantate e suonate pubblicamente e di santa ragione con l’ex compagna per quel che riguarda la gestione della figlia Luna Marì, nelle scorse ore si è recato nella Casa Vinicola Zonin e, dopo aver visto una scritta da lui giudicata perfettamente calzante alla sua situazione personale, ha deciso di postarla tra le sue Stories Instagram. “La classe è quando hai molto da dire ma scegli di stare in silenzio”, il testo del messaggio proposto dallo spezzino.

Una simile presa di posizione l’hair stylist l’aveva presa proprio quando si scontrò pesantemente con Belen qualche settimana fa. Il giovane lasciò intendere che avrebbe avuto parecchi aneddoti da raccontare sull’operato della Rodriguez, ma che ha sempre preferito tacere per il quieto vivere. Sembra che continuerà su tale linea anche se pare che a volte si lasci prendere dalla smania di ricordare a tutti che ha delle verità scomode custodite nel cassetto.