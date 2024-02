Belen e Elio, notte fonda: rivelato chi ha lasciato chi e le motivazioni

Un fuoco di paglia, altro che matrimonio e figli: questa la fotografia della relazione di Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni. Una storia andata in frantumi dopo soli cinque mesi, nonostante la modella argentina ci avesse creduto, tanto da recarsi a Domenica In lo scorso dicembre e sostenere di aver trovato l’uomo della sua vita. Poche settimane dopo la musica è cambiata drasticamente e della coppia non c’è più traccia. Il magazine Oggi, nell’ultimo numero in edicola, ha rivelato i motivi che avrebbero portato la showgirl e l’imprenditore bresciano a dirsi addio. Inoltre il settimanale ha assicurato che è stata Belen a prendere la decisione di dire stop.

“È stata la showgirl a decidere di chiudere”, scrive in modo perentorio il giornalista Alberto Dandolo, firma di Oggi e di Dagospia nonché esperto di gossip e retroscena televisivi. Quale motivo ha spinto la Rodriguez a fermarsi? “L’incapacità di Elio – si legge sempre sul magazine – di comprenderla nel profondo e, forse, la tentazione di usare questa storia a fini pubblicitari”. A colpire, come poc’anzi accennato, la velocità con cui la relazione è finita sui binari morti dopo proclami roboanti da parte della stessa Belen che ora si ritrova, sentimentalmente parlando, libera da qualsivoglia vincolo.

Lorenzoni è chiuso invece in un silenzio ermetico e probabilmente ci rimarrà visto che da quando di riflesso è finito sotto la lente di ingrandimento della cronaca rosa del Bel Paese non ha mai rilasciato una dichiarazione. Difficile che inizi a farlo ora.

Altre indiscrezioni recenti hanno sostenuto che le crepe nel rapporto abbiano iniziato a infiltrarsi dopo le rivelazioni pubbliche della Rodriguez in merito ai tradimenti subiti dall’ex Stefano De Martino e in merito ai rapporti tutt’altro che rosei con un altro suo ex, Antonino Spinalbese. La showgirl è persino arrivata, via social, a minacciare l’ex gieffino vip di trascinarlo in tribunale.

Una serie di atteggiamenti che, come sostenuto da qualche ben informato, avrebbero infastidito Lorenzoni che avrebbe preferito che Belen si tirasse fuori da tale circolo mediatico piuttosto che alimentarlo. Fatto sta che sono ormai giorni che della modella dell’imprenditore insieme non c’è più alcuna traccia. Ognuno si fa la propria vita. Le strade si sono separate anche se c’è chi sussurra che potrebbero, forse, ricongiungersi.