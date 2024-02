Belen ha confermato la rottura con Elio: il gesto emblematico

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni non sono più una coppia. Dopo soli 5 mesi di relazione e proclami da parte dell’argentina su nozze ed eventuali figli, la love story è evaporata come neve al sole, lasciando tutti i seguaci che seguono le vicende della modella di sasso. Il primo a riferire della rottura è stato Fabrizio Corona, amico della showgirl nonché suo ex fidanzato. Dopodiché Novella 2000 ha scritto di aver sentito una fonte vicinissima all’imprenditore bresciano la quale avrebbe confermato che il rapporto sentimentale è giunto su un binario morto. Ora è la stessa Belen, tramite un gesto emblematico, a far trapelare che la storia non c’è più.

Nel tardo pomeriggio di giovedì 1 febbraio l’ex conduttrice de Le Iene ha postato un paio di Stories su Instagram. La prima mentre si trovava in auto mentre stava andando a prendere un aereo, la seconda, la più importante per quel che riguarda la vicenda con Lorenzoni, in cui ha deciso di immortalare il primo piano della sua mano. Si nota in modo evidente che l’anello regalatole da Elio, quello delle presunte future nozze, non c’è più. The end!

Inoltre Belen, da quando hanno iniziato a circolare insistentemente voci circa la rottura, non ha mai smentito. Molto strano. Pure Elio non ha detto alcunché, ma c’era da aspettarselo in questo caso, visto che l’imprenditore bresciano è super riservato e quasi sicuramente non dirà nulla, né ora né mai.

Altro fatto di non poco conto è quello poc’anzi accennato relativo all’annuncio di Fabrizio Corona. Come è noto l’ex re dei paparazzi continua ad avere contatti amichevoli con la showgirl argentina. Il che spinge a credere che ha riferito che la love story con Lorenzoni è terminata soltanto dopo aver consultato la Rodriguez.

La favola dunque è giunta al capolinea. Belen ora passa le giornate con i figli Santiago, avuto con Stefano De Martino, e Luna Marì, frutto d’amore avuto con Antonino Spinalbese. “Famiglia”, va ripetendo. E quando dice ciò intende la sua, quella d’origine. Di Elio non vi è più traccia. Doveva essere quello ‘giusto’, poi qualcosa si è rotto.