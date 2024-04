Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: nozze anticipate di molto (motivo)

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno deciso di anticipare il matrimonio. Lo ha rivelato la stessa influencer siciliana durante l’intervista rilasciata a Monica Setta nella trasmissione di Rai Due Storie di donne al bivio (la registrazione della chiacchierata è già stata effettuata, la messa in onda è invece prevista per il 7 maggio). Fino a qualche tempo fa il giorno nuziale era stato fissato per venerdì 11 ottobre. I piani dei due ex gieffini sono poi cambiati: i fiori d’arancio arriveranno venerdì 12 luglio. Inoltre è stata spostata anche la location del lieto evento: la festa nuziale non si svolgerà in Campania, bensì in Versilia.

Clizia, alla giornalista Monica Setta, ha confidato che il matrimonio sarà dedicato alla mamma e al papà dello sposo, vale a dire Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. I due attori si incontrarono sul set di Sapore di sale 2 a Forte dei Marmi. Ecco perché per la location delle nozze è stata scelta la Versilia. “Eleonora sta bene e la nostra gioia è quella di condividere con lei le nozze“, ha sottolineato l’influencer a Storie di donne al bivio.

Naturalmente alla festa prenderà parte anche Massimo Ciavarro che con l’ex moglie è rimasto in ottimi rapporti. Il regista è molto legato anche al figlio Paolo. La Incorvaia, sempre nel corso dell’intervista rilasciata al programma Rai, ha rivelato che “sarà tenerissimo vedere insieme i genitori di Paolo che nella malattia della Giorgi sono stati unitissimi”.

Come è noto, di recente, all’attrice è stato diagnosticato un tumore al pancreas. La Giorgi ha quindi iniziato a sottoporsi a cicli di chemioterapia oltre ad aver sostenuto pochi giorni fa un delicato intervento chirurgico. Clizia ha raccontato che Massimo Ciavarro, da quando ha saputo della malattia dell’ex moglie, ha fatto sentire in modo costante la sua vicinanza e il suo sostegno.

“Quando Eleonora è stata operata, Massimo è corso al suo fianco e non l’ha lasciata mai durante la degenza in ospedale. Ho chiesto a loro due una foto simbolica, un bacio amarcord che ricorda quello storico film e la nascita del loro amore”, ha confessato Clizia.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: viaggio di nozze alle Maldive

Spazio infine ai dettagli relativi al matrimonio. Mesi fa non aveva scartato l’ipotesi di stupire con un abito sui generis. In particolare aveva raccontato ai suoi fan che stava valutando l’idea di convolare a nozze con un vestito nero. Tale opzione è stata accantonata. Il 12 luglio sfoggerà un abito bianco sobrio, lineare, geometrico. Attesi circa duecento invitati. “L’ho voluta io che ho una famiglia larga – ha raccontato -, Paolo si sarebbe sposato solo con i testimoni!”. Già decisa anche la meta per il viaggio di nozze: destinazione Maldive.