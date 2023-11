Clizia Incorvaia sposa: folle idea sul colore dell’abito, ecco la scelta

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro saranno marito e moglie. Di recente l’influencer siciliana ha raccontato che la tanto attesa proposta di matrimonio del volto di Forum è giunta. Ora non resta che mettere a punto tutti i preparativi delle nozze. Conversando su Instagram con i fan, Clizia ha rivelato diversi dettagli sul tema. Inoltre ha raccontato di avere un’idea ben chiara sulla scelta dell’abito nuziale. Scelta che appare tanto originale quanto “folle”. Già decisi anche i testimoni e chi farà da damigella e paggetto.

Capitolo testimoni: la Incorvaia ha riferito di aver già scelto assieme al futuro marito. Però, per il momento, bocca cucita sui nomi in quanto devono ancora essere comunicati ai diretti interessati. Per quel che riguarda damigelle e paggetti, saranno i suoi figli, Nina (frutto d’amore del matrimonio naufragato con Francesco Sarcina) e Gabriele (frutto d’amore avuto con Ciavarro). Quindi non la sorella Micol Incorvaia (probabile che possa essere tra i testimoni).

Per quel che riguarda la data dell’evento, i festeggiamenti saranno tra quasi un anno. I fiori d’arancio arriveranno infatti ad ottobre 2024. “Perché ottobre è il mese mio e del mio amore… chissà che la data delle nozze non sia uno dei due compleanni”, il commento dell’influencer.

Clizia Incorvaia si vuole sposare in nero

E l’abito? Clizia è orientata a destrutturare la tradizione che vuole la sposa in bianco. Al momento non scarta l’ipotesi di optare per un vestito nero. Esatto. Motivo? Pare che sia una delle ultime tendenze glamour. La Incorvaia sa bene che se alla fine deciderà per questa soluzione parecchie persone legate ai canoni ‘conformisti’ balzeranno dalla sedia. Queste le sue parole sull’argomento:

“Semplice ed elegante, l’abito da sposa nero è l’ultima tendenza… Vestirsi di nero per sposarsi è un’antica tradizione piemontese. Quindi, la sposa non si veste solo di bianco. Un’affermazione che sicuramente farà saltare dalla sedia molte donne, coloro che sognano il matrimonio da principessa in stile Kate Middleton o Lady D (per intenderci). La moda dell’abito da sposa nero non è sicuramente per tutte, ma non è nemmeno una tendenza così singolare o bislacca, visto che l’usanza del bianco è abbastanza recente”.

Clizia Incorvaia e l’aborto vissuto assieme a Paolo Ciavarro

Di recente Clizia ha raccontato di aver vissuto un aborto spontaneo assieme al compagno Paolo Ciavarro. Il fatto non è freschissimo. L’influencer ha spiegato di non aver reso noto subito l’accaduto perché profondamente addolorata e bisognosa di vivere un simile momento privatamente. Ha aggiunto inoltre che ne ha parlato a distanza di tempo così da poter essere da supporto e aiuto a quelle persone che si sono trovate, che si trovano o che si troveranno nella sua situazione.