Clizia Incorvaia: “Ora parlo io: tutto sull’aborto avuto con Paolo”

Clizia Incorvaia è tornata a parlare sui social dell’aborto che ha affrontato due anni fa. L’influencer, legata sentimentalmente a Paolo Ciavarro, in occasione del compleanno del partner, ha rivelato di aver dovuto sopportare tante cose, tra cui un aborto.

“Siamo andati contro tutto e tutti sopportando distanza, pregiudizi e tempo… Affrontando tante prove che ci hanno spesso messo in difficoltà come la mia separazione e l’aborto…ma non abbiamo mai perso la fede e nulla ci ha reso più deboli, forse ci avrà fatto vacillare un attimo, è vero, ma oggi siamo più uniti e innamorati di prima“, ha scritto in un post Instagram Clizia, lo scorso 22 ottobre.

I due hanno avuto nel 2022 un bambino, il loro primo figlio, Gabriele. L’influencer era già madre di Nina, nata nel 2015 dalla relazione con il cantante Francesco Sarcina.

In molti, dopo l’annuncio relativo all’aborto, hanno criticato duramente Clizia, accusandola di aver parlato per avere visibilità. Lei ha deciso di intervenire e spiegare bene la situazione, stanca dei soliti “leoni da tastiera”.

“Ciao ragazze, ci sono alcuni momenti in cui mi mordo la lingua e decido di non rispondere ai famosi leoni da tastiera […] Questa volta non posso stare zitta, subire illazioni e cretinate perché si tratta di un tema che mi ha fatto stare molto male, per cui ho pianto tanto e ho avuto paura di non farcela. Leggo “lo ha fatto per soldi a parlare dell’aborto”. Allora, io ho parlato in un post adesso, dopo due anni, di questo episodio. In un post che è mio personale in cui nessuno mi paga“

L’Incorvaia ha spiegato che quando è successo il dramma decise di non parlarne pubblicamente in tv perché stava affrontando un grande dolore che preferì non spiattellare nei vari programmi. Anzi, ha raccontato che in quello stesso periodo, lei e Paolo andavano spesso in tv e veniva fata loro sempre la stessa domanda: “Quando farete un figlio? Avete intenzione?”. Ciò ha reso ancora più difficile quel momento.

L’influencer ha spiegato di aver voluto raccontare l’episodio a distanza di anni per far capire che la sua vita non è tutta rosa e fiori, ma è fatta da alti e bassi, come quella di tutti.

“L’80% delle donne che mi seguono affrontano momenti difficili e devono sapere che la mia vita non è una vita finta, fatta solo delle cose belle. Del miglior vestito, del miglior piatto o del miglior outfit, ma è una vita – come quella di tutti- fatta di alti e bassi. Spesso si idealizza questa vita che noi abbiamo e facciamo vedere attraverso i social network“

Clizia vorrebbe dunque che la sua confessione possa essere di aiuto a chi si è trovato nella sua stessa situazione. Inoltre spera anche che in questo modo i leoni da tastiera smettano di criticarla, rispettando il suo vissuto.

La storia d’amore con Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono conosciuti dentro la Casa del Grande Fratello Vip nel 2020. Lei venne poi squalificata. I due si sono rivisti dopo mesi, dovendo aspettare la fine del lockdown.

Da quel momento in poi la coppia non si è più separata ed è nata una storia d’amore. Attualmente vivono a Roma dove Clizia si è trasferita insieme a sua figlia Nina. Nel 2022 è nato Gabriele, il loro primo figlio.