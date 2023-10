Clizia Incorvaia ha avuto un aborto: la rivelazione dolorosa

Oggi, 22 ottobre, è il compleanno di Paolo Ciavarro. Il volto di Forum compie 32 anni e sta festeggiando questo giorno importante circondato dai suoi affetti più importanti. Per l’occasione, la sua compagna e madre di suo figlio Gabriele, Clizia Incorvaia, ha voluto fargli una dedica speciale. L’influencer ha condiviso diverse foto della coppia nel corso di questi tre anni e mezzo, dai primi approcci nella Casa del Grande Fratello Vip fino ad un tenero ritratto di famiglia con il piccolo Gabriele.

Come didascalia del post, Clizia ha scritto delle parole commoventi per il compagno, ricordando tutte le difficoltà affrontate insieme per arrivare a vivere la loro storia d’amore: dalla separazione della donna con l’ex compagno e padre di sua figlia Nina, Francesco Sarcina, fino ad un momento veramente delicato vissuto insieme. L’ex vippona infatti ha rivelato di aver vissuto un aborto prima di rimanere incinta del loro primo figlio nel 2021. Un periodo veramente difficile che, però, li ha uniti ancora di più, portandoli ad essere oggi più innamorati che mai. Ecco le parole di Clizia:

Siamo andati contro TUTTO e TUTTI sopportando distanza, pregiudizi e tempo … affrontando tante prove che ci hanno spesso messo in difficoltà come la mia separazione e l’aborto… ma non abbiamo mai perso la FEDE e nulla ci ha reso più DEBOLI forse ci avrà fatto vacillare un attimo è vero ma oggi siamo più UNITI e INNAMORATI di prima .

Ti amo mio grande amore per sempre TUA C.

Una rivelazione inedita quella di Clizia, che ha lasciato senza parole anche molti fan della coppia. Fortunatamente, il peggio è passato, e i due sono riusciti a realizzare il loro sogno di avere un figlio, con la nascita del piccolo Gabriele nel 2022. Il post è subito stato invaso da migliaia di likes e commenti da parte dei seguaci della coppia, ma anche di diversi personaggi dello spettacolo. Tra questi troviamo Manila Nazzaro, Pamela Prati e l’ex compagna di avventura al Grande Fratello Vip, Licia Nunez.

Insieme anche alla piccola Nina di 8 anni, tutti e quattro sono riusciti a formare una bellissima famiglia allargata. Difatti, l’ex vippona ha condiviso nelle sue storie anche diverse foto e video di Paolo con sua figlia, dimostrando la bellissima relazione che in questi anni sono riusciti ad instaurare.

Per ora, l’influencer non sembra avere intenzione di avere ulteriori figli. Proprio un paio di mesi fa, infatti, si era diffusa la voce di una possibile nuova gravidanza di Clizia. Tuttavia, l’Incorvaia ha prontamente smentito il gossip, dichiarando che la loro famiglia era ormai al completo così e che non stavano affatto cercando un altro bambino o bambina.