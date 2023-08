Clizia Incorvaia cerca un altro figlio? La scelta netta dell’influencer

L’influencer siciliana interviene sulle voci che la vorrebbero incinta per la terza volta: ecco come stanno le cose

Terzo figlio per Clizia Incorvaia? La voce, tanto per cambiare, è corsa sui social dove più di un utente ha creduto che l’influencer siciliana fosse in dolce attesa. Cosa c’è di vero? Niente. Lei stessa lo ha voluto chiarire tramite una Story. L’equivoco della sua presunta gravidanza si è creato dopo che qualcuno ha rilanciato un suo post, quello in cui mostrava l’ecografia di Gabriele, il figlio avuto da Paolo Ciavarro (l’ex gieffina è anche mamma di Nina, frutto d’amore venuto alla luce dal matrimonio con Francesco Sarcina). Insomma, Clizia non è assolutamente incinta. E non lo sarà nemmeno in futuro, salvo ripensamenti. Lo ha chiarito la medesima Incorvaia nello smentire le recenti voci circolate sul suo conto.

“Ragazzi, semmai il terzo. Ma questa foto è di due anni fa. E non sono incinta e non stiamo cercando un altro bimbo. La nostra famiglia è al completo così”. Questo il chiarimento della Incorvaia a proposito di chi ha messo in giro l’indiscrezione relativa ad un’altra sua gravidanza. L’influencer ha giustamente anche sottolineato che se davvero fosse stata incinta, sarebbe stato il suo terzo figlio e non il secondo.

Dunque la ‘family’ è al completo e non c’è la volontà, almeno per ora, di allargarla. Nei giorni scorsi su Paolo Ciavarro e Clizia è circolata un’altra voce rivelatasi infondata. Altrimenti detto una fake news. Qualcuno ha parlato di crisi con Ciavarro. C’è chi si è spinto addirittura oltre, sostenendo che la relazione sentimentale fosse giunta su un binario morto. Pure in questo caso nulla di vero.

Il volto di Forum e la siciliana stanno ancora insieme, sono affiatati e innamoratissimi. Nessuna crisi, figuriamoci una rottura. Per quel che riguarda Ciavarro, tornerà nello studio di Forum a settembre, essendo stato confermato nel cast della popolare trasmissione condotta da Barbara Palombelli. Chi invece non dovrebbe far rientro nel programma è Edoardo Donnamaria.

Di recente alcune indiscrezioni hanno assicurato che l’ex gieffino vip non è stato riconfermato. Sulla questione non è arrivata alcuna notizia ufficiale, ma va anche detto che non c’è stata alcuna smentita, né da parte di Forum né da parte del diretto interessato. Pare quindi che l’esperienza televisiva di Donnamaria nella trasmissione si sia conclusa.