Belve, anticipazioni, Clerici contro la d’Urso: cosa l’ha delusa

Antonella Clerici questa sera verrà intervistata da Francesca Fagnani a Belve. Secondo le prime anticipazioni svelerà quale cantante disse che “sapeva di sugo” e rivelerà quale conduttrice non ama particolarmente.

Si prospetta un’intervista piena di scoop quella della Clerici che finalmente svelerà, senza peli sulla lingua, ciò che l’ha fatta rimanere più male in questi anni. Comportamenti di colleghi che lei ha trovato irrispettosi.

Ha rivelato infatti che quando uscì su Chi la copertina con suo marito Eddy, in atteggiamenti intimi con un’altra donna, nessuna trasmissione ne parlò. Un gesto che lei apprezzò molto, ma ci fu una conduttrice che non ebbe la stessa empatia: Barbara d’Urso. Infatti lei aprì quella puntata di Pomeriggio Cinque proprio con questa notizia, non solo. Il giorno dopo annunciò di avere “in esclusiva l’amante di Eddy“.

Questa fu una cosa che addolorò molto la Clerici. Per questo lei l’ha classificata come “la conduttrice con cui si ama di meno“. Non le sono mai arrivate delle scuse. Antonella ha sottolineato come lei, al suo posto, non avrebbe mai fatto ciò.

Questa sera la conduttrice svelerà anche, dopo anni, qual è stato il cantante che non ha voluto partecipare a Sanremo l’anno in cui lo ha condotto lei. È stata una cosa che le hanno hanno riferito, qualcuno ha confessato di non voler gareggiare perché: “la Clerici sa troppo di sugo“. Il cantante a cui si riferisce è sicuramente un uomo. Sui social è partito il toto-nomi.

Belve: la puntata di questa sera

Grande attesa per la penultima puntata di Belve. Questa sera ci saranno Margherita Buy, Antonella Clerici e Lory Del Santo. Anche l’intervista di quest’ultima sta creando molta curiosità. Soprattutto dopo quella di Marcella Bella che c’è stata nella scorsa puntata.

La cantante aveva rivelato un aneddoto che riguarda proprio l’attrice. Tempo fa, a teatro, durante una serata, lei era stata provocante con suo marito e ciò l’aveva infastidita molto. Ma la Del Santo poi sui social ha rivelato di non conoscere quest’uomo, smentendo la notizia. Sicuramente la Fagnani riaprirà il discorso.