Lory Del Santo, anticipazioni Belve, tra lutti difficili superati e uomini

Martedì 23 aprile a Belve ci sarà Lory Del Santo. Secondo le prime anticipazioni la showgirl parlerà di cose più leggere ma anche dei grandi dolori che l’hanno colpita: la morte dei figli.

Secondo quanto diffuso già da RaiPlay, l’attrice tornerà a parlare dei lutti superati. Infatti le sono morti tre figli: uno nel 1991, uno nel 2006 ed uno nel 2018. In quest’ultima occasione ha metabolizzato la sofferenza chiudendosi all’interno della Casa del Grande Fratello. Scelta che era stata molto criticata.

A Francesca Fagnani ha confessato di essere ormai “anestetizzata” al dolore. Lory ha sofferto così tanto che è come se non provasse più emozioni, sia in positivo che in negativo. Davanti la bara dei figli morti lei ha chiuso con una parte di sé che non tornerà più. Per questo ad oggi sente di essere in un’altra dimensione e di non provare nemmeno più dolore.

Ma l’intervista sarà piena anche di momenti di leggerezza. La Fagnani le leggerà alcune dichiarazioni che lei ha fatto sugli uomini. Aveva detto che spesso loro le scrivono sbagliando i congiuntivi, poi però le mandano delle foto e allora glieli perdona. Ci sarà dunque un gioco tra doppi sensi e prese in giro sulla lingua italiana.

Probabilmente non mancherà nemmeno una risposta all’accusa mossa da Marcella Bella nella scorsa puntata. Secondo la cantante, ad una serata, Lory ci aveva provato spudoratamente con suo marito. Ma è stata l’attrice stessa a smentire ciò pubblicamente, sui suoi social.

L’accusa di Marcella Bella e la risposta

Nella puntata di Belve di martedì 16 aprile Marcella ha rivelato di essere molto gelosa. È sempre stata attenta a tutte le donne che hanno avuto a che fare con suo marito. In particolare ha raccontato un aneddoto che riguarda proprio la Del Santo.

Secondo la cantante, durante una serata a teatro, l’attrice si è rivolta a lui più volte in maniera provocante e parlandogli all’orecchio, davanti a lei, come se nulla fosse. Dopo la terza volta Marcella si è indispettita e l’ha rimessa al suo posto.

A tale accusa la Del Santo ha poi risposto, smentendo categoricamente. Anzi, ha sottolineato di non conoscere suo marito. Molto probabilmente la Fagnani riaprirà il discorso in puntata.