Marcella Bella, Belve: tensioni e figuraccia, Fagnani resta attonita

Intervista in cui non sono mancate le tensioni quella di Francesca Fagnani a Marcella Bella. La cantante è stata una delle protagoniste della terza puntata di Belve (la messa in onda è prevista su Rai Due per martedì 16 aprile). A un certo punto del faccia a faccia c’è stata qualche frizione con la padrona di casa per via di una domanda. Spazio anche a una figuraccia in cui è piombata l’artista, non proprio impeccabile quando si è trattato di parlare del tema LGBTQA+ (Lesbica, Gay, Bisessuale e Transgender, Queer, Asexual), nonostante lei stessa si definisca un’icona gay.

Pronti via, Marcella Bella ha parlato della sua canzone cult ‘Nell’aria‘, in cui i doppi sensi abbondano. “Dopo 40 anni non vorrei scivolare proprio adesso sul “prurito”… non mi faccia dire cose di cui poi mi posso pentire, mi devo frenare”, ha risposto la cantante incalzata dalla conduttrice. La Fagnani non ha mollato la presa e ha domandato all’ospite di spiegare in modo dettagliato il significato del testo, in particolare ha chiesto delucidazioni sulla strofa: “La mia voglia è grande, scandalosa ormai, c’è una gatta accanto a me e non rinuncio a lei”.

L’artista, in evidente imbarazzo, tra il dire e non dire, ha ammesso che in effetti la canzone ha in sé dei doppi sensi (poteva pure fare a meno di imbarazzarsi, vista l’evidenza del testo): “C’era una donna che aveva, un certo come si può dire?…. Non voglio dire parole strane… non voglio scivolare proprio adesso sul prurito!”.

Marcella Bella, che gaffe a Belve: Francesca Fagnani la ‘infilza’

Largo poi alla gaffe sul tema gender. Marcella Bella, autodefinitasi icona gay, si è vista prontamente recapitare una domanda a cui avrebbe dovuto replicare in scioltezza, essendosi appunto presentata come icona gay. Invece ha toppato clamorosamente.

“Mi scioglie l’acronimo LGBTQA+?”, l’invito della padrona di casa di Belve. In un crescendo di difficoltà, Bella alla fine ha alzato bandiera bianca, dimostrando di non sapere rispondere: “L? Lesbiche, g gay, b… andiamo sul difficile… non ricordo… t?… Travestiti?”. Fagnani, attonita, l’ha infilzata: “Si dice transessuali… comunque non sa nemmeno le basi… guardi ha perso il titolo!”.

Tensione per la domanda sull’evasione fiscale

Clima teso tra le due donne quando si è toccato il tema relativo all’indagine per evasione fiscale di cui è stata protagonista in passato la musicista che ha persino sostenuto che il fisco si sia scusato con lei (fatto più unico che raro) “Si è scusato il fisco con lei? E come si è scusato, con un biglietto?”, la domanda caustica della Fagnani. “Ho parlato con la persona responsabile, che si è scusata. Ma gli ho detto: guardi le scuse, quando si sparano i titoli al tg, non valgono”, la replica di Bella.

La giornalista ha continuato a incalzare: “I magistrati dicono però di aver chiesto l’archiviazione semplicemente perché il reato era prescritto”. “Zero, hanno proprio preso un granchio, sennò non mi chiedevano scusa”, la risposta decisa della cantante.

Infine si è parlato dei vari tentativi dell’artista, tutti andati a vuoto, di partecipare a uno dei Festival di Sanremo di Amadeus. “Nonostante presenti canzoni bellissime, non sono stata nella rosa per cinque anni, quindi ho pensato che Ama non mi ama!”, la battuta al vetriolo della cantante. Sipario!