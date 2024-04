Fiorello svela l’ultima apparizione in Rai di Amadeus: data e festa

Fiorello, che da settimane ha vestito i panni di divertente Cassandra del futuro di Amadeus, ha rivelato quale sarà l’ultima apparizione in Rai dell’amico. Durante la puntata di VivaRai2! del 15 aprile, lo showman siciliano, che sabato scorso ha spiegato a TvTalk che ‘Ama’ ha deciso di lasciare la tv di Stato per cercare nuovi stimoli personali, ha fatto sapere che ospiterà nell’ultima puntata della sua trasmissione l’ex direttore artistico del Festival di Sanremo. Non solo: ci sarà anche Jovanotti, che tornerà a mostrarsi sul piccolo schermo dopo il grave infortunio di cui è rimasto vittima nei mesi scorsi.

“Aspettiamo Jovanotti all’ultima puntata che sarà il 10 maggio”. E ci sarà anche Amadeus “e credo che sarà l’ultima cosa che farà in Rai. Potrebbe essere. Ama ti aspettiamo”. Così Fiorello che chiuderà i battenti di VivaRai2! proprio tra poco meno di un mese. E sarà una festa. Dulcis in fundo, lo showman siciliano ha anche spiegato che l’ultima puntata del suo programma, probabilmente, andrà in onda nientepopodimeno che dallo stadio Olimpico di Roma e che si sta lavorando per avere una ulteriore super ospitata, quella di una importante rockstar italiana.

Riassumendo, il 10 maggio, la trasmissione mattutina di Fiorello dovrebbe essere trasmessa dall’Olimpico e accoglierà Jovanotti, una rockstar e Amadeus, che assieme all’amico ‘Ciurì’ si congederà dall’azienda pubblica. Se si è ormai capito che ‘Ama’ ha deciso di andarsene dall’emittente statale (a brevissimo è previsto l’annuncio ufficiale), ci sono parecchie incognite sul futuro di VivaRai2! e di Fiorello.

Nella sopracitata intervista rilasciata lo scorso 13 aprile a TvTalk, ‘Fiore’ ha precisato che con la tv pubblica non ha un contratto in esclusiva. Altrimenti detto, lui ha firmato per condurre VivaRai2! fino al 10 maggio. Dopodiché sarà libero di fare quello che gli pare. Da capire se vorrà rinnovare l’impegno con la Rai per la prossima stagione oppure se andrà in cerca di nuovi stimoli come l’amico Amadeus. Se se ne dovesse andare, per Viale Mazzini sarebbe un doppio smacco.

Fiorello commenta le indiscrezioni sull’ingaggio di Amadeus al Nove

A proposito dei rumors del passaggio dell’ex conduttore di Sanremo al Nove (Discovery), Fiorello nel corso della puntata del 15 aprile ha anche criticato in modo irriverente un quotidiano che ha scritto “Amadeus, mister 100 milioni”: “Ma povero Amadeus, ma si può? La gente ora pensa che lui guadagnerà 100 milioni, ma non è così. Non è correttissimo, anche perché poi nell’articolo interno si dice tutt’altro e si spiega che si parla degli investimenti in 4 anni per produrre tutti i programmi e le varie cose. Però qui sembra altro”. E ancora: “Fosse vero, poi, Amadeus la prima cosa che farebbe con 100 milioni è comprare la città di Sanremo, compresa di Arma di Taggia, per fare i suoi Festival”. Per un paperone che viene ricoperto d’oro, c’è sempre anche una controparte. “Fabrizio Biggio, mister 100 euro!”, l’ironia di Fiorelo.